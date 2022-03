Un important projet immobilier dans les cartons à Magog

Le boisé situé entre la rivière Magog et le chemin Hatley pourrait bientôt abriter 17 immeubles de six logements. Ce projet de développement immobilier est en consultation à Magog, mais soulève des inquiétudes chez plusieurs citoyens.

Ce sont au total 102 logements qui pourraient faire leur apparition. C'est du moins le souhait d'un promoteur. Avant de lancer la construction, la Ville de Magog doit d'abord modifier son plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).

« On est en train de faire certains changements de règlements pour diminuer le nombre de cases de stationnements. Donc pour préserver davantage de couverts forestiers, pour augmenter un petit peu la hauteur de 11 à 13 mètres pour respecter la topographie du terrain parce que c'est un terrain qui est en pente puis pour un PIIA pour faire en sorte que les bâtiments s'intègrent entre eux. » — Une citation de Nahtalie Pelletier, mairesse de Magog

Toutefois, la zone visée par le projet borde un milieu humide et la rivière Magog, ce qui inquiète l'Association du Lac Magog. À chaque fois qu'il y a une construction près d'un cours d'eau, on est toujours interpellés parce que ce sont toujours des milieux fragiles, la rivière Magog en particulier. Notre crainte c'est s'il n'y a pas de supervision suffisante, c'est qu'il y ait des nutriments qui arrivent dans cette rivière qui déjà a atteint sa capacité d'absorption , a expliqué la présidente de l’association, Johanne Sarrasin.

La mairesse de Magog se dit consciente des enjeux environnementaux et a souligné que le promoteur devait faire une caractérisation des milieux humides auprès du ministère de l'Environnement. Je peux vous assurer que l’on respect toutes les normes en lien avec le ministère de l’Environnement concernant les sédiments, s’assurer qu’il n’y ait pas sédiments, tant pendant les travaux qu' après qui s’en aillent vers la rivière et en faisant en sorte de conserver les milieux naturels et les milieux humides d’intérêts.

Si l'environnement est un enjeu important, il n'est pas le seul pour la communauté. Je suis un peu ambivalent, d'un côté j'adore cette forêt, j'adore marcher mon chien dans cette forêt-là. D'un autre côté on a besoin d'habitations , a confié un Magogois, André Nantel Il y a l'usine d'épuration de la ville de Magog qui est là, d'après moi les bâtisses vont être proches de ça, ça peut emmener plus tard des problèmes d'odeur , a déclaré Jean-Yves Pomerleau. Si on fait encore des loyers à 2500 (dollars) par mois, là je trouverais ça moyen, parce que la ça veut dire que c'est juste l'élite , a raconté Ghyslaine Marlot.

Joint par téléphone, le promoteur Patrick Crépeau de la compagnie Les Berges Hatley n'a pas souhaité faire de commentaire pendant le processus de consultation écrite qui se terminera le 30 mars.

La modification au plan d'implantation et d'intégration architecturale devrait être adoptée le 2 mai par le conseil municipal de la Ville de Magog. Ce dernier n'est pas soumis à l'approbation référendaire des citoyens. Selon la mairesse de Magog, la construction pourrait débuter rapidement une fois le projet approuvé par le ministère de l'Environnement.

D'après le reportage de Titouan Bussiere