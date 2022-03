Hausse de popularité pour la maternelle 4 ans en Estrie

La petite Jeanne a hâte de débuter la maternelle 4 ans. Elle n’est pas seule, ses parents ont encerclé la date de la rentrée sur le calendrier. Ils se réjouissent d’avoir réussi à l'inscrire juste à temps. Dès l'ouverture je suis allée l'inscrire tout de suite et puis en cinq jours, la maternelle 4 ans était remplie , a raconté sa mère, Christine Nalleau.

Aux écoles primaires d'Eastman et de Val-des-Sources, la maternelle 4 ans affiche déjà complet pour l'automne. Au Centre de services scolaire des Sommets, 21 écoles sur 27 offrent la maternelle 4 ans, ce qui représente 22 classes pour 193 élèves. Cette popularité se reflète aussi à Coaticook, où elle sera offerte dans quatre écoles de plus l'an prochain. Les inscriptions vont bon train.

« Ça commence à entrer dans les mœurs, les gens comprennent bien le concept. Les gens y voient un avantage aussi. Dans les dernières années, des fois c'était difficile d'avoir la base des six inscriptions. On devait faire une, deux relances, les gens étaient hésitants. Alors que là les gens ont été beaucoup plus rapides parce qu'on a pu confirmer les groupes de façon plus rapide également. »