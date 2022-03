Parcourir 2000 kilomètres pour secourir sa famille en Ukraine

Daria Albach réside à Waterloo, en Belgique. Le 8 mars dernier, elle a rempli son véhicule à ras-bord de dons et de denrées et a pris la route. Son objectif : sauver des périls de la guerre cinq membres de sa famille qui résidaient en Ukraine.

Un texte de Flavie Sauvageau

Le souci [pour eux], c’était de rejoindre le plus possible la frontière, pour que moi, je fasse le moins de trajets possible à l’intérieur de l‘Ukraine , explique-t-elle en entrevue téléphonique.

Plus Daria approchait de son objectif, plus le danger la guettait : Ça a été un peu la course contre la montre.

« Face à la frontière ukrainienne, on se dit : ''Voilà, de l’autre côté, c’est quand même la guerre''. Mais la motivation d’aller sortir [ma] famille de là ne m’a jamais quittée. » — Une citation de Daria Albach

Elle est entrée sur le territoire ukrainien à partir de la Moldavie, à Mohyliv-Podilsky. Dans cette ville du centre-sud de l'Ukraine, la vie lui a paru plus ou moins normale; elle a même pu filmer un homme en train de jouer de la musique dans un café, mentionne-t-elle.

Elle s'est dirigée vers le nord, dans le but de rejoindre ses proches : une tante, des cousins, leurs épouses et leurs enfants. Elle devait les retrouver au sud de Vinnytsia, à environ 120 kilomètres de la frontière. C’est à cet endroit qu’elle se trouvait quand elle a entendu les premières sirènes d’alerte au bombardement.

À l’intérieur, on voyait qu’il y avait une atmosphère pas tout à fait normale, jusqu’au moment où on a entendu cette alarme et ça, ça a été le coup de stress , relate-t-elle.

La menace de la guerre est alors devenue plus concrète. La région subissait d’ailleurs des bombardements ce jour-là. Ça a mis un gros coup de stress, mais je pense qu’on fait à un moment donné un blocage et on continue à faire ce qu’on doit faire.

Des retrouvailles sous tension

Après un long trajet lourd en émotions, Daria Albach a finalement pu rencontrer ses proches au point de rencontre prévu. Elle avait apporté 40 litres d’essence pour son cousin, qui devait rester derrière. Sa tante, qui devait les suivre en Belgique, n’a quant à elle pu se résoudre à le faire. Elle est restée en Ukraine avec son fils.

Mon cousin nous a accompagnées jusqu'à la frontière. Ce qui a été très dur, c’est qu’à la base, ma tante devait venir avec [nous], mais elle n’a pas réussi à quitter son fils qui restait tout seul.

Même s’ils étaient enfin ensemble, les membres de la famille n’ont pu souffler qu’une fois rendus en Roumanie Là tout le monde a pu s’apaiser et dire : ''OK, maintenant, on est sains et saufs, tout le monde va bien''. Et ça, c’était pour moi la plus belle des récompenses.

Tout au long de son parcours, Daria a croisé d’autres bons samaritains qui se dirigeaient près de la frontière avec des vivres. Sur le trajet, on voyait qu’il y avait énormément de solidarité. Il y avait des gens qui partaient avec des voitures très chargées, avec des vivres pour les amener aux frontières , dit-elle.

Son parcours a aussi été parsemé d’embûches, comme lorsque les douaniers moldaves ont refusé qu’elle entre dans le pays avec toutes ses boîtes de dons. Elle a d’ailleurs dû les laisser à un organisme de charité en Roumanie.

Prête à recommencer

Au téléphone, Daria Albach précise que les femmes de ses cousins ont déjà trouvé un endroit où habiter. Leurs enfants ont commencé à fréquenter l’école.

L’adaptation est plus difficile, parce qu’ils ne parlent pas français. Ils font maintenant partie des plus de 3,8 millions d’Ukrainiens qui ont fui leur pays depuis le début du conflit, plus récents chiffres du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.