Un maître d’échec commandite une joueuse d’escrime olympique

Edward Porper, qui est d’origine ukrainienne, a immigré au Canada en 2008. Joueur et entraîneur d’échecs , ses liens avec l’escrime sont limités. Cela ne l’a toutefois pas empêché de devenir le parrain privé de l’escrimeuse calgarienne Eleanor Harvey.

Les athlètes compétitionnent pour tout. Ils compétitionnent pour notre drapeau, pour notre pays…c’est énorme, et ils méritent d’avoir [un appui] , explique l’homme qui habite à Edmonton.

C’est en lisant des histoires des Olympiques sur le site de Canadian Broadcasting Corporation CBC que le maître d’échec décide d’appuyer financièrement un athlète.

J’avais lu une histoire d’une championne olympique, Kelsey Mitchell par rapport à ses commandites. Je pensais qu’elle se faisait commanditer par de grandes compagnies ou des banques [...] mais elle se faisait commanditer par un homme qui avait juste une petite société!

« S’il peut le faire, je peux le faire aussi! » — Une citation de Edward Porper

C’est à ce moment que M. Porper se dit que lui aussi pourrait être commanditaire. Il entre alors en contact avec le Comité olympique canadien et la Fondation olympique canadienne qui le mènent finalement vers Eleanor Harvey, qui cadre bien avec sa propre personnalité, selon lui.

Edward Porper est un entraîneur aux échecs, ce qui ne l’a pas empêché d’appuyer financièrement une escrimeuse olympique. Photo : Radio-Canada / Emily Fitzpatrick

Comme lui, elle a participé à des compétitions sur la scène internationale. Elle a pris part à ses premiers Jeux olympiques à Rio en 2016 et a obtenu le meilleur résultat olympique du Canada dans une épreuve d’escrime individuelle en terminant septième.

« Elle a un grand talent, elle est extrêmement dévouée et c’est une personne très authentique. C’est une personne qui mérite vraiment de réussir. » — Une citation de Edward Porper

Le joueur d'échecs s’est donc engagé à verser à verser 1500 $ par mois depuis janvier 2022 à Eleanor Harvey jusqu’aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Un montant qui avoisine 50 000 $ pour quelqu’un avec un revenu modeste. Une somme qu’accueille à bras ouverts l’escrimeuse.

Eleanor Harvey fait de l’escrime depuis l’âge de 10 ans. Elle a participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et ceux de Tokyo en 2021. Photo : Radio-Canada / Emily Fitzpatrick

On doit payer pour nos déplacements pour chacune des compétitions. Par exemple, le billet d’avion que je vais acheter demain me coûtera un peu plus de 2000 $, parce qu’on se rend en Europe et ensuite en Asie, et on doit revenir au Canada [...] En temps normal, je devrais avoir un emploi à temps partiel pour faire ça.

« Cela m'a déjà fait une énorme différence. » — Une citation de Eleanor Harvey

Si le montant signifie beaucoup pour elle, il était tout naturel pour Edward Porper de contribuer à l’épanouissement d’une athlète, car il veut aider à rendre d’autres personnes heureuses.