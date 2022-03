Un livre converti en jeton non fongible est prêté à la bibliothèque d’Edmonton

Un auteur d’Edmonton, Todd Babiak, a vendu directement à un homme d'affaires son dernier livre pour la coquette somme d’environ 8000 $, car il s’agit d’un roman converti en jeton non fongible (JNF).

Autrement dit, le lecteur Chris LaBossiere en est désormais l’unique propriétaire. Après avoir effectué son achat aux alentours de Noël, il est devenu d’un coup le seul à pouvoir feuilleter les pages du livre.

Ma femme pensait que j’étais devenu fou, explique Todd Babiak qui habite en Tasmanie. Même mes amis qui voulaient lire le livre étaient en colère.

Le livre, The Daughters of Walsingham, est un mélange de Harry Potter rencontre James Bond. Conçu en discutant avec ses enfants, M. Babiak précise que le roman suit un groupe de filles intelligentes et hautement formées qui ont un rôle derrière les grands moments de l’Histoire .

Mais après en avoir discuté avec l’auteur, Chris LaBossiere s’est dit que le Jeton non fongible JNF devrait en fait être partagé avec le grand public : C’est un peu bête qu’une seule personne soit l’unique propriétaire d’un livre.

Le roman a donc été prêté à la bibliothèque d’Edmonton et il suffit d’une carte de bibliothèque pour le télécharger sur n'importe quelle liseuse.

L'auteur Todd Babiak a publié son dernier livre en jeton non fongible plutôt que de passer par un éditeur traditionnel. Photo : Fournie par Topher Seguin

Je pense que ça n’existe nulle part ailleurs , se réjouit Tina Thomas, la directrice générale de l’expérience client à la bibliothèque d’Edmonton. Elle espère également que ce Jeton non fongible JNF aidera le public à mieux comprendre la technologie de la chaîne de blocs et la cryptomonnaie.

Mais surtout, explique Mme Thomas, en se servant de cette technologie, la bibliothèque peut faire des économies. À l’heure actuelle, les éditeurs limitent le nombre de fois que les lecteurs peuvent emprunter les livres numériques, mais comme le livre en Jeton non fongible JNF appartient à M. LaBossiere, il peut être reproduit autant de fois que nécessaire sans frais.

Que sont les jetons non fongibles? Les jetons non fongibles (non-fungible tokens en anglais, ou jeton non fongible NFT ) constituent une sorte de certificat d’authenticité pour une œuvre, dont l’historique de propriété est conservé et accessible publiquement au moyen de la technologie de la chaîne de blocs.

D'après les informations de Samantha Schwientek