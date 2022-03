Gallix : une quinzaine de participants s’affrontent dans le cadre de Déchire le parc

L’hiver n’est pas terminé sur la Côte-Nord. Les skieurs et les planchistes de Sept-Îles l’ont prouvé dimanche après-midi dans le cadre d’une compétition intitulée Déchire le parc. Une quinzaine de personnes ont participé au concours de figures sur sauts et rampes au parc à neige du centre de ski Gallix.

En raison d’un bris majeur, la station de ski Gallix ne peut compter, cette année, sur son remonte-pente. Ce désagrément est loin d’avoir freiné les passionnés de sports de glisse, venus en grand nombre, ainsi que l’équipe du centre.

Shanna Maltais coordonnatrice marketing du centre de ski Gallix. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

La coordonnatrice marketing de Gallix, Shanna Maltais, souligne que c’était la première fois qu’un événement du genre se tenait sur place. Selon elle, les organisations sportives de la région étaient d'ailleurs heureuses de se s'engager.

L’activité de dimanche aura, selon elle, confondu les sceptiques.

« Il y en a beaucoup qui croyaient que ce n’était pas possible à cause [du bris] de la remontée mécanique. » — Une citation de Shanna Maltais, coordonnatrice marketing de la station de ski Gallix

La compétition dominicale proposait des défis pour tous les niveaux. Les débutants, les novices et les plus avancés étaient invités à y participer , note Mme Maltais.

L'un des participants s'élance dans le parc à neige. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Le petit parc à neige, réservé habituellement aux débutants, a d’ailleurs été modifié en raison du bris du télésiège. Ces améliorations permettent aux sportifs, qu’ils soient néophytes ou aguerris, de s’amuser sur les modules.

Chaque année, on fait un petit snowpark en bas pour la relève, mais cette année, on en a fait un petit peu plus gros pour pouvoir attirer un peu de gens quand même et pour [pour éviter d’avoir] une saison complètement morte , lance Mathieu Simard, responsable du parc à neige.

Mathieu Simard, responsable du parc à neige de Gallix Photo : Radio-Canada

Ces efforts pour maintenir en vie les activités ont porté leurs fruits. Pour les organisateurs, la tenue de la compétition Déchire le parc démontre que la communauté de glisse de Sept-Îles est bien vivante et que la relève est au rendez-vous.

Nathan Boily-Brisson est l'organisateur de la compétition Déchire le parc. Photo : Radio-Canada

On a vu les plus vieux qui s'impliquaient, les plus jeunes aussi qui ont poussé beaucoup , se réjouit l'organisateur de l'événement, Nathan Boily-Brisson.

« Quand tu vois une belle dynamique et un bel esprit de communauté autour de ça, c’est plaisant. » — Une citation de Nathan Boily-Brisson, organisateur de l’événement Déchire le parc

Xavier Lecomte est l'un des jeunes qui ont pris part à la compétition. L'adolescent de douze ans fait de la planche à neige depuis plusieurs années déjà. L'amateur de sauts avait déjà pris part à un événement du genre.

Xavier Lecomte, 12 ans, est l'un des participants qui ont convergé vers la station de ski dimanche. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

« Ça me tentait d'avoir du fun et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. [...]J'ai bien aimé ça. » — Une citation de Xavier Lecomte, participant de Déchire le parc

Heureux de prendre part à Déchire le parc, le planchiste souhaitait d'ailleurs profiter de l'événement pour maîtriser de nouvelles figures.

D'après un reportage de Félix Lebel