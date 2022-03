Lutter contre le racisme pour mieux accueillir les immigrants

En cette Semaine d'actions contre le racisme et pour l’égalité des chances au Québec, plusieurs activités ont eu lieu en Outaouais pour sensibiliser les nouveaux arrivants, tout comme ceux qui les accueillent, dont une randonnée dans le parc de la Gatineau.

Pour certains, le plus grand défi c’est le froid , affirment d'emblée Inest Blanche Bigne et Bedineciconne Veranne, un couple de Camerounaises qui ont fui leur pays.

Les deux femmes sont arrivées à Gatineau il y a un mois et demi en tant que réfugiées. On aimerait recommencer à zéro pour avoir une meilleure vie , dit Inest Blanche Bigne, qui dit avoir risqué la prison et même la mort dans son pays en raison de son orientation sexuelle.

Bedineciconne Veranne et Inest Blanche Bigne (de gauche à droite) marchent dans le parc de la Gatineau. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Sa conjointe et elle tentent maintenant de s’intégrer à leur nouvelle vie en participant à une activité organisée par Accueil parrainage Outaouais (APO).

L'objectif derrière ça, c’est déjà de permettre aux nouveaux arrivants d'être en contact avec leur nouvel environnement géographique , explique Marysa Nadeau, présidente du conseil d'administration, en ajoutant que d’aller à la rencontre de leur communauté d’accueil est aussi important.

Par contre, peu de Québécois participent aux événements de Accueil parrainage Outaouais APO , dit-elle.

Vivre ensemble, c’est le plus gros défi. Dans l’intégration, il y a beaucoup à faire du côté des nouveaux arrivants, mais ce n’est pas évident de s’intégrer quand on n’a pas d’amis dans notre société d’accueil , précise Mme Nadeau.

M'intégrer, c'était une priorité

Même son de cloche du côté de Meriam Meddeb, membre du conseil d’administration du Centre islamique de l’Outaouais.

Elle a co-organisé une table ronde dimanche dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme et pour l’égalité des chances avec comme thématique cette année : l'accueil des réfugiés et des migrants au Québec.

Meriam Meddeb, membre du conseil d’administration du Centre islamique de l’Outaouais Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

M'intégrer c'était une priorité ,dit celle qui était pharmacienne en Tunisie, son pays d’origine. Cela fait maintenant trois ans qu’elle tente d’obtenir une reconnaissance de ses diplômes pour pouvoir exercer son métier dans la région. Sans emploi, elle a plutôt choisi de s’impliquer dans différents organismes de la région pour se tisser un réseau social.

Je me suis intégré au Centre islamique de l’Outaouais dans cet objectif , dit-elle.

Pour Samira Laouni, coordinatrice de la Semaine d'actions contre le racisme et pour l’égalité des chances en Outaouais, c’est un fait de dire qu’on veut un certain nombre de réfugiés, mais c’est un autre fait de les accueillir .

Selon la secrétaire générale de la Commission canadienne pour l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO , Roda Muse, qui était présente à la table ronde du Centre islamique de l’Outaouais, Gatineau fait bonne figure dans l’accueil des immigrants : Je vais être gentille, je vais mettre une bonne note .

Roda Muse, secrétaire générale de la Commission canadienne pour l’UNESCO Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Elle salue, entre autres, la Ville de Gatineau pour sa politique en matière de diversité culturelle et ses efforts pour intégrer une population immigrante grandissante.

Avec les informations de Nafi Alibert