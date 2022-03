Fuir Marioupol in extremis et échapper à l’enfer du siège russe

Assiégée depuis des semaines, la ville de Marioupol, en Ukraine, ressemble à « une sorte de film catastrophe », a déclaré Irina à notre envoyée spéciale Marie-Eve Bédard. « Tous les matins, on se demande quand est-ce que le film va finir. »

Elle a pu quitter la ville en ruine dans une voiture lourdement endommagée après que sa maison, comme bien d’autres, a été détruite par les bombardements.

À Zaporijia, à quelque 200 kilomètres au nord-ouest de Marioupol, un supermarché à été transformé en centre d’accueil pour ceux qui réussissent à sortir de cette ville martyre sain et sauf, comme Katya.

La jeune mère de famille a accouché sous les bombes il y a moins de deux semaines. On se cachait dans le hall et le plafond s'est effondré dans la pièce d'à côté. Il y avait de la poussière partout. , s’est-elle remémoré.

« Nous avons rampé à l'extérieur et sommes descendus chez le voisin, qui nous a accueillis. Je suis allée aux toilettes et j'ai réalisé que j'accouchais. » — Une citation de Katya

Katya a accouché sous les bombes il y a moins de deux semaines. Photo : Radio-Canada

Une autre femme a raconté avoir essuyé des bombardements en chemin. Notre voiture est tombée en panne et, pendant qu'on la réparait, des obus se sont abattus sur nous. Nous avons couru, c'était l'enfer. Sa mère n’a pas survécu au voyage.

Port stratégique majoritairement russophone du sud-est de l'Ukraine, Marioupol a été l'une des principales cibles des attaques de Moscou : plus de 2000 civils y ont été tués et environ 100 000 seraient toujours pris au piège dans les combats, selon des chiffres de la mairie.

Des corridors humanitaires ont été ouverts samedi pour leur permettre de quitter les lignes de front, mais ceux et celles qui veulent s'enfuir doivent le faire en voiture, les Russes ne laissant pas passer les autobus à leurs points de contrôle, selon les autorités ukrainiennes.

Selon l'administration militaire de la région de Donetsk, où se trouve Marioupol, plus de 80 % des infrastructures de la ville sont endommagées ou détruites. Photo : Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

Mon mari a de la chance, mais il y a des gens qui n'ont pas de chance. Ils sont encore ensevelis sous les décombres à Marioupol , a soupiré Natalia, veillant dans un hôpital de Zaporijia sur son mari blessé sous les bombes.

« Ils sont sans nourriture ni eau et ils meurent. Il n'y a pas que des adultes, il y a des enfants parmi eux. » — Une citation de Natalia

Natalia veille sur son mari, blessé sous les bombes à Marioupol. Photo : Radio-Canada

Ilona a pu s’échapper elle aussi, mais son père a été tué et elle a dû laisser des proches derrière elle. Ma mère et ma belle-mère sont restées à Marioupol , a-t-elle déploré. Comment vont-elles maintenant? Nous ne savons pas , estimant elle-même qu’elle n’aurait pas survécu à ses blessures si elle était restée.

Craintes d'une aggravation de la situation

L'Ukraine craint d'ailleurs une aggravation de la situation à Marioupol, suite à l'annonce vendredi par Moscou d'une concentration de ses efforts sur la libération du Donbass , a déclaré dimanche Oleksiï Arestovytch, un conseiller de la présidence ukrainienne.

Cette annonce russe pourrait entraîner une aggravation de la situation autour de Marioupol, port stratégique du sud-est du pays assiégé depuis la fin février, et dans l'ensemble du bassin minier du Donbass.

Plus de 10 jours après le bombardement du théâtre de Marioupol, on ignore par ailleurs toujours le sort de centaines de civils qui y avaient trouvé refuge. Des communications défaillantes et l'absence d'autorités locales rendent la mission quasi-impossible, a expliqué à l'AFP une élue municipale.