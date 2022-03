Oscars : déjà six prix pour Dune de Denis Villeneuve

Pour la première fois depuis deux ans, l’Académie des arts et des sciences du cinéma peut dérouler le tapis rouge au Dolby Theatre de Los Angeles pour une soirée des Oscars qu’elle souhaite être un retour presque à la normale. Du côté québécois, on espère que Dune, de Denis Villeneuve, et Le pouvoir du chien (The Power of the Dog), coproduit par Roger Frappier, feront le plein de récompenses.

Afin de dynamiser cette soirée télévisée et de redonner un peu de souffle aux cotes d’écoute, en chute libre depuis quelques années, huit prix ont été remis au cours de l'heure qui a précédé le début de la 94e soirée des Oscars, diffusée sur les ondes de CTV.

Et Dune, de Denis Villeneuve, a déjà reçu six Oscars dans les catégories du meilleur montage, de la meilleure musique originale, du meilleur son, de le meilleure photographie, des meilleurs effets visuel et de la meilleure direction artistique. Ce dernier prix a été remis au Québécois Patrice Vermette et à Zsuzsanna Sipos.

Patrice Vermette tient son Oscar sur scène. Photo : Getty Images / Neilson Barnard

À lire aussi : Il a créé l’univers de Dune dans son salon à Longueuil

Des prix pour le Canada

Au-delà de Dune, le Canada est bien représenté lors du gala dimanche soir. Il y a d’abord le producteur montréalais Roger Frappier, qui pourrait s’illustrer aux côtés du reste de l’équipe derrière Le pouvoir du chien pour l’Oscar du meilleur long métrage.

Deux autres Canadiens étaient en lice dans la catégorie du meilleur court métrage documentaire : Ben Proudfoot et son film The Queen of Basketball, ainsi que Geoff McLean pour Audible. Et c'est Ben Proudfoot qui a gagné.

Le film Nightmare Alley, de Guillermo del Toro, pourra aussi permettre à plusieurs artisanes et artisans du Canada de mettre la main sur une statuette dorée. On pense notamment à Tamara Deverell, de la Saskatchewan, et à Shane Vieau, de Halifax, qui pourraient remporter l’Oscar des meilleurs décors. On songe aussi aux Torontois Luis Sequeira, en lice pour les meilleurs costumes, et le producteur J. Miles Dale, en lice pour l’Oscar du meilleur film aux côtés de Guillermo del Toro.

Ariana DeBose primée pour West Side Story

La cérémonie a aussi déjà récompensé l'actrice américaine Ariana DeBose, qui a décroché l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour sa reprise du personnage d'Anita dans West Side Story, revisité par Steven Spielberg.

L'actrice de 31 ans succède ainsi dignement à la légendaire Rita Moreno, originaire comme elle de Porto-Rico, qui avait déjà reçu en 1962 un Oscar pour le rôle d'Anita dans la version originale du film. Je vous suis si reconnaissante, votre Anita a ouvert la voie à des milliers d'Anita comme moi , a-t-elle lancé à la star de 90 ans qui l'applaudissait dans la salle.

Le pouvoir du chien en tête des nominations

Le film Le pouvoir du chien (The Power of the Dog), le western gothique de Jane Campion coproduit par Roger Frappier et diffusé sur Netflix, arrive en tête des nominations alors qu’il est en lice dans 12 catégories. Mais c’est Coda : le cœur à la musique (CODA), une adaptation de La famille Bélier réalisée par Sian Heder et mettant en vedette une famille de personnes sourdes, qui pourrait créer la surprise.

Le producteur Roger Frappier et sa conjointe à la 94e cérémonie des Oscars Photo : Getty Images / David Livingston

Malgré seulement trois nominations, ce film est considéré comme le favori de la soirée, notamment dans la catégorie du meilleur long métrage, où il affronte non seulement Le pouvoir du chien mais aussi Dune, Belfast, Conduis mon char (Drive My Car), La méthode Williams (King Richard), Le parc des merveilles (Licorice Pizza), Ruelle de cauchemar (Nightmare Alley), West Side Story et Don’t Look Up : déni cosmique (Don’t Look Up).

Toutefois, plusieurs personnes s’attendent à voir Dune remporter le plus grand nombre de prix avec une razzia potentielle du côté des prix plus techniques. Le film de Denis Villeneuve, poids lourd commercial de la cérémonie cette année, est en lice dans 10 catégories.

Un trio féminin à l’animation

Cette année marque aussi le retour de personnes en chair et en os à la barre du gala, après plusieurs années sans animateur ou animatrice.Amy Schumer, Wanda Sykes et Regina Hall se partageront cette mission,

Du côté des performances musicales, on attend notamment Billie Eilish et Beyoncé, qui interpréteront certains des thèmes de film en nomination, alors que la distribution d’Encanto : la fantastique famille Madrigal (Encanto) chantera la chanson Don’t Talk About Bruno, méga succès dans la dernière année.

L’Académie a aussi promis que la soirée se terminerait avec l’Oscar du meilleur long métrage, contrairement à l’an dernier où elle s’était terminée en queue de poisson avec la présentation de l’Oscar du meilleur acteur, remis à un Anthony Hopkins absent.

Séduire le public

Bien que la baisse d’achalandage a affecté plusieurs galas diffusés sur des chaînes majeures, la cérémonie des Oscars semble avoir été particulièrement affectée, avec seulement 10 millions de téléspectateurs et téléspectatrices en 2021, moins de la moitié qu’en 2020 où la soirée avait rejoint 23,6 millions de personnes. Rappelons qu’il y a une décennie, ces chiffres se rapprochaient plutôt des 40 millions

Toutefois, ce ne sera pas facile. L’industrie du cinéma a repris un peu de couleurs en 2021, mais malgré le succès monstre de Spider-Man: No Way Home, on a assisté à une relance en dents de scie. Selon la Motion Picture Association, il s’est vendu, dans le monde, pour 21,3 milliards de dollars d’entrées en salles en 2021, comparativement à 42,4 milliards en 2019.

Hollywood a sorti plus de films directement sur les plateformes de diffusion que jamais auparavant : la moitié des 10 films en nomination pour l’Oscar du meilleur long-métrage ont eu droit à une sortie dans les foyers en même temps ou un peu après leur sortie dans les salles obscures.

Au-delà des cotes d’écoutes, il y a aussi le défi de retenir l’attention du public après deux ans de pandémie, alors que l’invasion russe de l’Ukraine occupe les esprits. Will Packer, le producteur de la soirée, a d’ailleurs affirmé qu’il sera respectueusement fait référence à la guerre pendant le gala.