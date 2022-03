Un apiculteur britanno-colombien tend la main à ses collègues ukrainiens

On apprend tellement des ruches , s'exclame Jeff Lee, un ancien journaliste pour qui les abeilles sont devenues un exemple de l’effet que chaque petit geste peut avoir sur la société.

Une abeille produit à peu près huit cuillères à thé de miel, mais ensemble, elles produisent notre gagne-pain , explique-t-il.

À l’inspiration de ses abeilles, il souhaite aujourd’hui faire sa part pour aider des apiculteurs ukrainiens à s’établir au Canada en les parrainant pour qu’ils travaillent pour son entreprise, Honey Bee Zen Apiaries. Si nous pouvons faire un petit geste pour soulager quelqu’un en Ukraine, c’est ce qu’on voudrait faire.

Jeff Lee note que l’Ukraine est l’un des plus grands producteurs de miel au monde et il croit que cette expertise pourrait être utile au Canada.

Il se dit prêt à attendre l’arrivée d’une famille au Canada, quitte à attendre un an ou plus. On se sent tellement dépourvu devant ce qui se passe qu’on espère avoir au moins un petit impact , confie-t-il.

Il espère que la facilitation du processus d’immigration pour les Ukrainiens l’aidera à réaliser ce projet.

Inciter d’autres apiculteurs à faire de même

Jeff Lee a proposé son idée à l’Association des producteurs de miel de la Colombie-Britannique dont il est membre du conseil d’administration. La présidente de l’association, Heather Higo, explique que les apiculteurs s’entraident souvent comme le font leurs abeilles.

Nous avons un peu l’impression d’être de la même famille. Aujourd’hui, on voit ce qui se passe en Ukraine [et] on veut offrir notre aide , souligne-t-elle.

Selon elle, il y a de nombreux apiculteurs d’expérience en Ukraine, mais réussir à communiquer avec eux pourrait s’avérer difficile. Elle espère toutefois que le projet fonctionnera.

L’idée a aussi fait son chemin au Conseil canadien du miel, note Jeff Lee, qui espère que d’autres apiculteurs choisiront d’accueillir des travailleurs ukrainiens.

Avec les informations de Michelle Gomez