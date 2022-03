Le Vieux-Aylmer se sucre le bec, de retour en force

On reprend en force cette année , lance l’organisatrice de l'événement, Nathalie Rodrigue.

Cette fête des sucres a marqué la dernière fin de semaine du mois de mars avec des activités pour la famille, des spectacles et de l’animation au coeur du Vieux-Aylmer.

Pendant deux jours, il y a eu des activités pour la famille, un spectacle, de l'animation et des produits de l'érable dans toutes leurs saveurs.

Nathalie Rodrigue, organisatrice de l'événement Le Vieux-Aylmer se sucre le bec Photo : Radio-Canada

On a été chanceux au niveau des mesures sanitaires, parce que beaucoup de règles sont tombées pour les événements extérieurs. Puisqu'on est à l'extérieur, on n'avait plus besoin de demander le passeport vaccinal et ces choses-là , explique Nathalie Rodrigue.

Une meilleure année en perspective pour les producteurs

Pour les producteurs, cet événement coïncide avec un printemps beaucoup plus généreux que l'an dernier.

Ça va très bien. On a débuté ça fait maintenant une semaine et demie et jusqu'à maintenant on a plus d'eau que l'an passé et avec les prévisions météo, ça s'annonce qu'elle va probablement être plus longue que la saison dernière , indique Isabelle Lajoie de la Ferme La Paysannerie.

Les visiteurs ont pu assisté à différents spectacles au courant de la fin de semaine. Photo : Radio-Canada

Pour Johanne Bonenfant, propriétaire de l’érablière Bo-Sirop, l’année dernière a été la moins bonne récolte . C’est dur de se prononcer, mais ça augure très bien, parce qu’on a encore beaucoup de neige, donc on est optimiste. On pense que ça va être une bonne saison , dit-elle.

Avec les informations de Catherine Morasse