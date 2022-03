Les qualifications pour la Coupe du monde de soccer soulèvent les passions

Grâce à leur victoire contre la Jamaïque 4 à 0, le Canada s’assure d'une place dans le tournoi de soccer le plus prestigieux au monde. Pour le directeur général du Club de soccer Venturi, Maxime Pépin-Larocque, c'est une preuve que le développement des joueurs s'est grandement amélioré au pays.

Je le vois comme club, on le ressent. Les associations régionales et les fédérations provinciales travaillent beaucoup avec Soccer Canada. Le coach d’Équipe Canada est venu nous rencontrer à Saint-Hyacinthe avec tous les clubs du Québec. C’est sûr qu’on n’entraîne pas en U4 pour qu’ils deviennent des joueurs professionnels, mais à partir de 10-12 ans, il y a des joueurs qui peuvent y rêver , explique-t-il.

Pour M. Pépin-Laroque, il s’agit d’un rêve devenu réalité pour plusieurs amateurs de soccer.

C’est la compétition numéro un au soccer et en termes de visionnements c’est la compétition mondiale au-delà des Jeux olympiques qui attire le plus. Que le Canada se rende là, je ne pouvais pas m’imaginer ça il y a quelques années.

Jean-François Maltais, un Saguenéen qui a assisté au match à Toronto dimanche, était très heureux d’assister à un tel moment.