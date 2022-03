Plus de 2000 personnes se rassemblent pour l’AGA de la MMF à Winnipeg

On fait aussi de l’information en format collation.

L’assemblée générale annuelle de l’organisme a commencé vendredi et se termine dimanche. Elle se déroule de manière hybride, avec environ 2000 personnes présentes en personne et plus que 1000 participants virtuels.

Le responsable de la langue française de la Fédération métisse du Manitoba MMF , André Carrier, explique que l’organisme a dressé un bilan positif de la dernière année, notamment en ce qui concerne les négociations avec le gouvernement fédéral.

L’événement a aussi permis aux membres de poser des questions aux élus.

Le responsable de la langue française de la MMF, André Carrier. Photo : Radio-Canada / Laïssa Pamou

Nous avons des citoyens qui ont de bonnes questions sur le plancher pour le président et le cabinet […] les questions sont normalement une manière de réfléchir à comment on peut être une meilleure communauté, un meilleur citoyen , souligne-t-il.

Il indique que l’offre de services en santé mentale est une priorité pour la Fédération métisse du Manitoba MMF au cours de la prochaine année.

Par ailleurs, indique André Carrier, la Fédération métisse du Manitoba MMF souhaite tisser une meilleure relation avec la province depuis que Heather Stefanson est devenue première ministre. Il affirme que celle-ci s’est engagée à travailler de plus près avec l’organisme.

Avec les informations de Laïssa Pamou