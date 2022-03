Claudette Bradshaw, « un exemple pour tout le monde », selon Jean Chrétien

Mme Bradshaw est décédée samedi à l’âge de 72 ans. Députée libérale de Moncton—Riverview—Dieppe de 1997 à 2004, elle a été ministre fédérale du Travail pendant six ans, dans les gouvernements de Jean Chrétien et de Paul Martin.

L’entrée de Claudette Bradshaw, déjà bien connue au Nouveau-Brunswick pour son engagement communautaire, avait particulièrement ravi M. Chrétien.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Claudette Bradshaw, la ministre du Travail, agrippe le premier ministre Jean Chrétien par les deux joues, le 6 novembre 2003 à la Chambre des communes à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Tom Hanson

J'étais très heureux quand elle est devenue candidate , a déclaré dimanche le 20e premier ministre du Canada. C'était une personne tout à fait extraordinaire. Elle avait un passé incroyablement généreux. Elle avait donné sa vie pour s'occuper des gens qui avaient de la misère en son milieu.

C’est avec une une joie particulière qu’il l’avait élevé au Cabinet, a-t-il affirmé.

« Au caucus et au Cabinet, lorsqu'elle parlait, on savait qu'elle parlait avec une connaissance réelle de la vraie vie des gens. » — Une citation de Jean Chrétien

Elle avait vécu toute sa vie dans les problèmes alors elle était bonne en régler alentour , illustre l’ancien premier ministre.

Selon M. Chrétien, Claudette Bradshaw était la première étonnée d’hériter du poste de ministre fédérale du Travail, qu’elle a fini par occuper de 1998 à 2004. Elle m'avait dit: je n'avais pas fait carrière pour devenir ministre, je suis un peu surprise de ce qui m'arrive , s’est souvenu l’ancien chef libéral.

Jean Chrétien se souvient d’une femme à la personnalité extraordinaire , dévouée et accessible, toujours prête à s’attaquer à un problème, et respectée des députés de tous les partis pour son souci des plus humbles dans notre société .

Lorsqu’elle était dans la pièce, on savait qu'elle était là. Lorsqu'elle parlait, on l'écoutait , a résumé M. Chrétien.

Claudette Bradshaw avait été choquée de voir combien de gens vivaient dans la pauvreté et elle a dévoué sa vie pour y remédier , a dit l’ancien chef libéral.

« Elle a pris les dispositions nécessaires pour faire le bien alentour d'elle. C'était sa préoccupation principale, et je pense qu'elle a réussi. Elle est devenue un exemple pour tout le monde. » — Une citation de Jean Chrétien

C'est une grande perte pour Moncton et une grande perte pour les gens qui donnent leur vie pour la société , dit-il.

Il n'y en aura pas beaucoup comme elle, mais j'espère qu'il y en aura , a conclu M. Chrétien.

Un engagement communautaire révolutionnaire

Le dévouement de Claudette Bradshaw avait commencé bien avant qu'elle soit en politique , a mentionné dimanche Aldéa Landry, qui a été députée provinciale de Shippagan-les-Îles, au Nouveau-Brunswick, de 1987 à 1991.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Claudette Bradshaw, ministre fédérale du Travail, fait un clin d'oeil à la caméra juste avant le début d'une conférence de presse à Ottawa le 6 octobre 1999. Photo : La Presse canadienne / Tom Hanson

Bien avant de devenir candidate libérale et d’être élue députée de Moncton—Riverview—Dieppe en 1997, Claudette Bradshaw avait mis sur pied le programme Headstart en 1974, pour aider les enfants défavorisés et leurs familles.

Pour Mme Bradshaw, il ne s’agissait pas seulement de trouver de l’argent pour soulager la misère, mais d’ aider les personnes à devenir autonomes, à pouvoir avoir les ressources éducatives et financières pour se prendre en main , afin que la pauvreté ne se perpétue pas de génération en génération, a dit Aldéa Landry.

« Ce n'était pas une femme de paroles. C'était une femme d'actions. » — Une citation de Aldéa Landry, ex-députée de Shippagan-les-Îles

Claudette, c'était une révolutionnaire. Elle a révolutionné la façon dont on fait de la philanthropie, mais aussi de la façon dont on aide les gens , lance Mme Landry. Elle se souvient d’une femme qui préférait agir pour transformer la vie des gens .

Non seulement elle cherchait à leur apporter plus de ressources, d'aide financière, mais elle voulait en même temps former les personnes pour qu'elles deviennent autonomes, et les femmes pour qu'elles se sortent de leur situation de violence familiale et de d'autres problèmes , mentionne l’ancienne ministre du Cabinet de Frank McKenna, au Nouveau-Brunswick.

La ministre du Travail Claudette Bradshaw et Paul Martin, le jour de l'assermentation de ce dernier comme 21e premier ministre du Canada, le 12 décembre 2003 à Ottawa. Photo : Reuters / Shaun Best

Elle embrassait physiquement tout le monde , se souvient aussi avec émotion Aldéa Landry, qui évoque le dynamisme contagieux de la militante et politicienne. C'était façon d'exprimer son amitié, son amour, je dirais même son engagement .

Avec les renseignements de Margaud Castadère