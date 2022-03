Le quartier Saint-Sacrement de Trois-Rivières solidaire des déplacés ukrainiens

Le regroupement est déjà en contact avec les familles qui pourraient venir s'établir dans le quartier. Ils se tiennent prêts pour offrir toute l'aide nécessaire à ces gens. Comme les pères de famille sont retenus en Ukraine pour participer à la guerre, ces femmes et ces enfants arriveront seuls.

Des démarches auprès de la Croix-Rouge, mais principalement auprès du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec ont déjà été entamées afin de faciliter l'installation des déplacés, souligne madame Gervais.

Les gens du quartier n'ont pas mis longtemps à s'impliquer, affirme Mylène Gervais. Selon elle, les gens qui habitent Saint-Sacrement n'imposent pas de limites à l'aide qu'ils souhaitent offrir aux déplacés ukrainiens.

Chacun a levé la main pour aider à sa manière pour donner leur soutien. Et tout mit ensemble, ça va donner une belle cohésion, un beau soutien poursuit-elle.

La guerre n'est pas seulement l'élément déclencheur de cet élan de solidarité. La pandémie a aussi provoqué une de prise de conscience qui permet de saisir la vulnérabilité de l'être humain, selon Mylène Gervais.

« Quand il y a quelque chose qui arrive d'aussi difficile, on est tous impliqué et on se demande, qu'est-ce qu'on peut faire d'aussi loin... et essayer de mettre en place des actions structurantes et qui mobilisent. »