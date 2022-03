Dure semaine pour le monde du spectacle : les reports sont nombreux

Alors qu'un vent d'optimisme soufflait sur le milieu du spectacle, la tendance à la hausse des nouvelles infections au coronavirus force de nombreuses personnes à revoir leurs plans. Et cela se répercute sur les programmations des salles de spectacles.

Si vous nous aviez parlé dimanche dernier, on vous aurait dit que tout allait. Aujourd'hui, c'est différent. On sent qu'il faut continuer d'être prudent , raconte Dany Martel, directrice des communications au théâtre Le Diamant.

La production Alterindiens n'a finalement été présentée qu'une seule fois la semaine dernière. Photo : Radio-Canada

Jeudi, l'équipe de la production Alterindiens, présentée au Diamant, a été touchée par un test positif. Ça a été extraordinaire dans les circonstances, puisque le metteur en scène, au pied levé, connaissait le rôle, donc il a pris le rôle pour cette première représentation , explique-t-elle.

Malheureusement, avec le sous-variant BA.2 d'Omicron, difficile de prévoir la portée d'une seule infection. Finalement, d'autres ont eu des symptômes par la suite. Nous avons dû annuler les deux autres représentations , poursuit Dany Martel.

50 spectacles annulés au Québec

Le regroupement Les Scènes de Musique Alternatives du Québec estime qu'entre 40 et 50 spectacles ont été annulés ou reportés au cours de la dernière semaine.

Le directeur général Jon Weisz précise qu'il pourrait y en avoir plus, puisqu'il s'agit d'un décompte à partir de ce que les producteurs leur ont rapporté.

À Québec, le Grand Théâtre doit remettre la venue de Steve Hackett, prévue dans deux jours. Un des membres de la tournée est atteint de la COVID.

C'est cette nouvelle, effectivement, qu'on a dû annoncer aux détenteurs de billets. Ces derniers peuvent choisir de garder le billet pour le concert de reprise en décembre, mais on accepte aussi les remboursements , souligne Jean-François Ermel, directeur marketing, communication et expérience clients au Grand Théâtre de Québec.

Jean-François Ermel est le directeur marketing, communication et expérience clients au Grand Théâtre de Québec. Photo : Radio-Canada

Plusieurs absences

Dimanche, le docteur Luc Boileau, directeur national de la santé publique par intérim, a confirmé qu'une hausse de 60 % des absences en lien avec la COVID-19 a été enregistrée dans le milieu de la santé.

Dans une moindre mesure, cette hausse se fait sentir aussi dans les salles de spectacles.

Comme tout le monde, nous aussi on doit parfois trouver des techniciens qualifiés, des gens pour la billetterie, trouver des plans a, b et parfois c, pour pouvoir continuer à opérer , remarque Jean-François Ermel.

Une situation un peu étourdissante, admet de son côté Karl-Emmanuel Picard, copropriétaire du Bar & Spectacles L'Anti. Depuis qu'on a recommencé à pleine capacité, c'est certain que ça ouvre la porte à ça. Mais là, on le voit, il y a des artistes, les techniciens, les gens aussi qui nous appellent pour se faire rembourser parce qu'ils doivent s'isoler pour la COVID.

La salle de spectacles de L'Anti à Québec, sur la rue Dorchester Photo : Radio-Canada

Celui qui est aussi agent d'artistes indique qu'un de ses groupes a choisi de faire le spectacle sans son batteur pour être certain de jouer. On ne trouvait personne pour le remplacer. Et puis, ça a été ça la solution. Il faut s'adapter , poursuit-il.

Karl-Emmanuel Picard est heureux des récents assouplissements pour son milieu, mais reste conscient que cette période de transition vers une vie plus normale n'est pas encore gagnée.