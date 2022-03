Les Inouk du Cégep de Granby amassent près de 9000 $ pour la santé mentale

Plus de 700 personnes ont répondu présentes au Centre sportif Léonard-Grondin. Une soirée qui, pour le directeur du développement des affaires communautaires pour Les Inouk du Cégep de Granby, Richard Morasse, est le début d'une longue aventure . C’était dans le but de faire des actions concrètes pour la santé mentale auprès des jeunes et on utilisait le véhicule des Inouk du Cégep de Granby pour une première insertion au niveau du terrain pour ces organismes-là.

Cette initiative découle du mouvement #Inouksantémentale qui vise à soutenir les jeunes dont la santé mentale a été fragilisée durant la pandémie. Ça a été intéressant pour les joueurs qui ont été impliqués de près ou de loin, cela leur a donné l’occasion de dire ‘’Ok, les temps sont un peu plus difficiles, mais on est capables de se regrouper et de s’aider dans ce contexte , a déclaré le directeur.

Les Inouk se sont inclinés 4 -2 contre l’Everest de la Côte-du-Sud. Malheureusement, on a perdu le match, mais c’est sans importance pour nous, parce que c’était la dernière partie de la saison. Ça n’avait aucun impact sur la suite. C’est sûr qu’on a eu une belle ambiance , a révélé M. Morasse. L'équipe adverse a également été impliquée dans le dévoilement du montant en plus d'avoir effectué un don au mouvement #Inouksantémentale.

« C’est une soirée de développement qui va amener une réflexion dans un premier temps. Deuxièmement, les gens se sont aperçus qu’il y avait un support au niveau de la population, donc c’est un bel élan. C’est un bel apport de la communauté pour la cause. » — Une citation de Richard Morasse, directeur du développement des affaires communautaires pour Les Inouk du Cégep de Granby