Baseball : les Tyrans de Gatineau satisfaits de leur repêchage

Le directeur des opérations, Stéphane Pétronzio, a commencé sa journée en misant sur Maxime Ricard, un natif de Trois-Rivières qui évolue au 3e but.

Originaire de Trois-Rivières, Maxime Ricard a accepté de passer son été à Gatineau (archives). Photo : fournie par les Tyrans de Gatineau

Il vient solidifier nos coins. Il va nous apporter beaucoup à Gatineau. C’est un bon joueur défensif, un bon frappeur. Il va venir passer l’été ici. On est très heureux de l’avoir , a dit celui qui est également l'un des propriétaires de la formation.

Stéphane Petronzio est le directeur des opérations des Tyrans. Il est grandement impliqué dans le développement du baseball dans la région. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Pour l’entraîneur-chef Steve Spooner, Maxime Ricard vient combler une lacune de l’équipe lors de la saison 2021. On avait des joueurs qui ont fait le travail, mais là, on voulait quelqu’un de solide. C’est un gars qui veut venir jouer à Gatineau, alors c’est extrêmement important pour nous.

Choix des Tyrans : 1 ère ronde, 4 e choix : Maxime Ricard

ronde, 4 choix : Maxime Ricard 2 e ronde, 17 e choix : Jackson McSorley

ronde, 17 choix : 3 e ronde, 30 e choix : Tyler Favretto

ronde, 30 choix : Tyler Favretto 4 e ronde, 43 e choix : Benjamin Dalpé

ronde, 43 choix : Benjamin Dalpé 5e ronde, 56e choix : Samuel Gerbeau

Étant donné que la majorité des équipes de la Ligue de baseball junior élite du Québec LBJEQ sont localisées dans la grande région de Montréal et les environs, il est parfois difficile pour les clubs éloignés de convaincre certains joueurs de porter leurs couleurs.

Des concessions comme Gatineau et Saguenay doivent vivre avec cette réalité. Les Tyrans font preuve de créativité pour attirer leurs joueurs en Outaouais.

On a un emploi d’été pour eux. On offre aussi l’hébergement et on les accommode parce qu’on veut les garder ici , explique Stéphane Pétronzio qui veut envoyer un message clair aux quatre coins de la province : On a tout ce qu’il faut pour accueillir nos joueurs à Gatineau.

Steve Spooner a été nommé entraîneur-chef des Tyrans en novembre 2020. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Un club plus mature qu’en 2021

Le visage des Tyrans de Gatineau était passablement jeune l’été dernier. La formation de Steve Spooner a cependant bien failli causer une surprise au premier tour éliminatoire, mais elle a finalement baissé pavillon. Selon lui, le manque d’expérience est la cause de cette élimination.

Par contre, en 2022, son noyau sera plus expérimenté.

L’objectif est toujours d’accéder aux séries éliminatoires et de se placer le mieux possible. On aimerait aussi faire ce qu’on n’a pas pu faire l’année dernière, [soit de] gagner un match de plus. On veut surprendre toute la ligue.

Steve Spooner a de grandes ambitions pour les Tyrans en vue de l'été 2023. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

La saison des Tyrans de Gatineau va prendre son envol le 14 mai à Montréal. L’équipe jouera ses six premières parties sur la route avant de renouer avec ses partisans le 27 mai. Pour cette ouverture locale, les Bisons Desjardins de Saint-Eustache seront les visiteurs.