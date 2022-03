Pascal Bérubé fête ses 15 ans à l’Assemblée nationale

Le député de Matane-Matapédia, qui n’a subi aucune défaite depuis sa première victoire du 26 mars 2007, se voit siéger à l’Assemblée nationale jusqu’à ce qu’il atteigne un âge avancé.

Franchement, mon modèle politique, c’est François Gendron , lance l’ex-chef intérimaire du Parti québécois (PQ). Il a été élu en 1976 à l’âge de 32 ans, le même âge que j’avais lors de ma première victoire électorale, et il est demeuré député pendant 42 ans après ça.

L’ancien député d'Abitibi-Ouest détient à ce jour le record de longévité en tant que député de l'Assemblée nationale du Québec. Mais Pascal Bérubé n’a pas dit son dernier mot.

Des bancs d’école au Salon bleu

Le 23 juin 1990, le jeune Pascal Bérubé était étudiant à l'école secondaire de Matane. Cette journée-là, il voit à la télévision des centaines de milliers de personnes brandissant un drapeau du Québec, dans une manifestation à Montréal. Elles revendiquaient la création d'un nouveau pays québécois.

« C'est à ce moment-là que j'ai ressenti quelque chose. Il y a eu un déclic. » — Une citation de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Depuis ce jour et bien avant d’être candidat pour le Parti québécois PQ , parti dont il est membre depuis ses années universitaires, le Matanais agit comme militant politique. Alors que le deuxième référendum s'annonce en province, Pascal Bérubé fait partie des Québécois qui répondent à l'appel.

Pascal Bérubé, photographié lors d'un point de presse tenu en 2020 (archives). Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

J’ai toujours été indépendantiste, et je n’ai toujours pas perdu de vue le rêve de ma jeunesse : faire du Québec un pays . Il affirme ne jamais avoir flanché sur ses convictions de jeune étudiant. Oui, il y avait l’indépendance, mais j’étais aussi régionaliste, humaniste et écologiste , ajoute M. Bérubé.

Candidat pour la première fois en 2003 dans l’ancienne circonscription de Matane, Pascal Bérubé confirme que sa défaite contre la députée libérale Nancy Charest lui fait encore mal aujourd’hui.

Il ne me manquait que 33 votes , se rappelle-t-il. Celui qui admet ne pas se décourager facilement indique que cette première défaite l’aura hanté longtemps. Je ne voulais pas arrêter d’essayer par contre, peu importe ce que les gens autour de moi avaient à dire.

La prochaine élection fut la bonne. Il remporte la course avec 213 voix de plus que celle qui l’avait défait quatre ans plus tôt. Et il n’a jamais essuyé de défaite depuis.

« Je suis passé de 30 % à 78 % des voix en vingt ans, alors que, pour le Parti Québécois, c’est l’inverse. Je suis heureux de voir que les gens sont attachés à leur député [...]».

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, discutant avec l'ancienne Première ministre du Québec, Pauline Marois (archives). Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

Le député indique avoir été particulièrement fier d'avoir pu faire honneur à sa circonscription en 2012. La première ministre de l'époque, Pauline Marois, l'appelle alors pour lui demander s'il accepterait d'être ministre. C'est un des plus beaux moments de ma carrière , confie-t-il.

La politique rapprochée

Pascal Bérubé estime que peu de choses ont autant modifié la politique depuis 2007 que les médias sociaux. Pour le meilleur, et parfois pour le pire, les citoyens ont dorénavant accès à un outil de communication qui les lie à leurs politiciens.

Pour le député péquiste, c’est une transformation de l’espace public qui a rompu à jamais de vieilles barrières qui séparaient l’élu et son électorat. C’est vraiment formidable parce que des gens qui ne nous auraient jamais contactés dans le passé sont en mesure de le faire aisément de nos jours.

Pour être un politicien efficace en région, il ne faut pas avoir peur d'aller au combat, estime le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Il remarque toutefois un revers de la médaille qui peut faire souffrir par moment. Même après 15 ans au centre de la sphère publique, le député indique qu’il ne s’habitue pas aux commentaires désobligeants.

« Encore après toutes ces années, j'avoue que je suis toujours aussi sensible aux critiques lancées à mon sujet. » — Une citation de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Le Matanais ne s’en cache pas : il est un homme anxieux. Les représentations publiques demeurent un aspect du métier auquel il n’a toujours pas réussi à prendre goût.

« Je suis tellement nerveux au début d’un discours », admet-il en riant. « Ça peut paraître facile, mais ce ne l’est pas du tout pour moi. »

Son anxiété lui apparaît d'ailleurs comme l’une des raisons qui l’empêcheraient de tenter d'accéder à la direction de son parti. Celui qui a occupé de manière intérimaire le siège de chef du Parti québécois entre le départ de Jean-François Lisée en 2018 et l’élection de Paul St-Pierre Plamondon, deux ans plus tard, affirme ne pas être enclin à reprendre l’exercice. Ce n'est pas pour moi, ce job-là.

Alors chef intérimaire du PQ, Pascal Bérubé célèbre, en 2018, la victoire de Méganne Perry-Melançon dans Gaspé (archives). Photo : Radio-Canada / Claude Côté

La politique, surtout pour un politicien en région, est un combat, selon Pascal Bérubé. Se voit-il se battre au sein de la même équipe pour encore 30 ans, c'est-à-dire les années durant lesquelles il souhaite encore représenter sa circonscription?

Ma plus grande et inébranlable conviction, c’est la nécessité pour le Québec d’atteindre l’indépendance , rétorque-t-il. Le seul parti sérieux sur l’indépendance est le PQ. Ça doit passer par notre parti.

Il avance qu'il remarque qu'un nouveau groupe de citoyens fait partie de son électorat.

« Les gens me disent de plus en plus: ''Moi, je suis avec Pascal''. » — Une citation de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Je suis conscient que ma représentativité politique dépasse maintenant mon parti , laisse-t-il tomber.

En ce qui concerne son objectif de franchir le record établi par son ancien collègue François Gendron, Pascal Bérubé préfère ne pas se faire d’attentes ni d’idées. Il assure être partant pour la prochaine élection provinciale en octobre prochain. Il s'agira de sa septième course électorale en vingt ans.

Il rappelle que ce sont les citoyens qui décident du sort des politiciens. C’est pour cette raison qu’il s’attarde à représenter les tranches de population qui autrement n’auraient pas de voix à porter à l’Assemblée nationale.

« Je sais pour qui je travaille : les travailleurs, les plus vulnérables, le monde rural. L’élite n’a jamais voté pour moi, et ce n'est pas grave. »

Avec les informations de Kim Bergeron et d'Isabelle Damphousse