Un nouveau guide pour bien planifier ses vacances en Abitibi-Témiscamingue

Sur 160 pages, le nouveau guide plonge le lecteur dans les fins fonds de l'Abitibi-Témiscamingue où chaque territoire apparait avec ses sites et ses plus importants attraits.

La publication donne toute sa place à la culture autochtone, énumère les festivals et les incontournables comme les parcs, les lacs, les musées et renseigne sur les saveurs locales.

Plusieurs nouveautés sont aussi mises de l'avant explique la responsable des relations de presse et des communications chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Claudine Gagné.

Parmi les nouveautés coup de cœur, on a par exemple des ajouts à des attraits qui était déjà sur place, je pense, à la maison des Frères-Moffet qui offre des visites en réalité augmentée [...] On a le projet Anisipi qui s'en qui va être un projet touristique d’envergure. On a aussi par exemple des attraits ou des hébergements qui sortent un peu de l’ordinaire. Je pense à Entre Lemoine et l'Arbre, des cabanes dans les arbres, c’est quand même une expérience écoresponsable et originale. On a aussi le Festival d’humour émergent qui revient pour une deuxième année, on peut quand même dire que c’est une nouveauté. L’expérience Nin, je suis, I am qui va avoir lieu au Rift de Ville-Marie pendant toute la saison touristique , énumère la responsable.

Le nombre d'exemplaires disponibles est le même qu'avant la pandémie de COVID-19.

« On a eu un guide l'année passée, mais les tirages ont été moins ombreux parce que les saisons touristiques ont été incertaines. Cette année par contre on est un peu plus optimistes pour la saison qui s'en vient, on voit la lumière au bout du tunnel. » — Une citation de Claudine Gagné de Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Vue de loin, la passerelle suspendue au Parc national d'Aiguebelle. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Claudine Gagné croit qu'il est important d'avoir cette version papier du guide.

C'est important de l'avoir parce qu'on a tellement de belles choses à faire découvrir, de beaux attraits parfois, ce sont des trésors cachés, puis de pouvoir trouver les informations sur ces endroits-là, c'est important, je pense, pour les visiteurs comme ça ils ne resteront pas sur leur faim et vont avoir une expérience augmentée puisqu’ils vont avoir la documentation pour pouvoir planifier leur séjour. Donc oui c'est vraiment un outil qui est important, qui va permettre de faire rayonner tous les côtés tous les coins de la région , dit-elle.

La publication sera d'ailleurs disponible en ligne et dans les bureaux d'information touristique.