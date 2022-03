Les volleyeurs du Vert et Or échappent la demi-finale

L'équipe de volleyball du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke s'est inclinée en demi-finale du championnat canadien U Sports, samedi, à Winnipeg.

Les Spartans de Trinity Western ont eu raison de la troupe sherbrookoise en trois manches de 25-20, 25-19 et 25-21. Le Vert et Or avait pourtant creusé l'écart en sa faveur lors de la première manche, mais a laissé filer cette avance et n'a pu rivaliser par la suite face à la puissance des adversaires.

Champions en titre, les Spartans signent ainsi un septième gain en autant de matchs éliminatoires. Cette saison, ils ont obtenu 22 victoires en 23 rencontres.

On ne s’est pas du tout fait écraser contre cette équipe, mais c’est clairement un niveau de jeu que l’on n'a pas dans notre conférence. On a gagné en expérience et on s’est battu jusqu’à la fin. C’est un match de plus dans le bagage de cette jeune équipe et on tourne la page , a fait savoir Mohamed El Fethi Abed.

Le Vert et Or a l'occasion de se reprendre, dimanche après-midi, lors de la finale pour la médaille de bronze. Les joueurs ont rendez-vous avec l'autre équipe défaite en demi-finale, les Dinos de l'Université de Calgary.

« C’est clair que ces gars-là vont tout donner pour gagner. » — Une citation de Mohamed El Fethi Abed, entraîneur-chef de l'équipe de volleyball du Vert et Or

Ce match pour la troisième position au pays représente le dernier match d'une saison de rêve pour les hommes de Mohamed El Fehti Abed, qui ont mis la main sur un premier titre provincial en plus de 10 ans.