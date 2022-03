L’état de situation du touladi ne s’améliore pas encore au lac Kipawa

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs va présenter en mai prochain un état de la situation du touladi aux riverains du réservoir Kipawa.

D'après le ministère, la population de touladis sur ce plan d'eau est toujours dans un état dégradé est-ce depuis 1989.

Le plus récent inventaire de l'espèce ne permet pas de conclure que les mesures de rétablissement en place depuis 2014 ont eu l'effet escompté.

Il s'agit notamment de l'encensement annuel de 38 000 touladis, de l'interdiction de la pêche d'hiver et la limitation de la pêche estivale ou encore la réduction des impacts du marnage.

On n'est pas en mesure de déceler si ces mesures-là ont eu des effets. Il est trop tôt encore. Le plan de rétablissement est prévu sur au moins 14 ans, ça peut être un peu plus de 14 ans. On est juste à la septième année , explique le biologiste en faune aquatique au ministère Martin Bélanger.

Il ajoute que les ensemencements vont se poursuivre encore.

Les ensemencements qu'on fait ce sont des poissons d’un an et demi. Donc depuis 2015 qu'on ensemence, ces poissons-là ne sont pas tous arrivés à maturité sexuelle et ne peuvent pas pour l'instant participer à la reproduction pour augmenter le potentiel reproducteur , dit-il.

« Le touladi c'est vraiment une espèce qui vit longtemps et commence à se reproduire très tard. Donc il est trop tôt présentement pour statuer là-dessus. » — Une citation de Le biologiste Martin Bélanger

Parmi les autres mesures prises en 2014, l'interdiction de la pêche hivernale qui n'a pas fait l'unanimité parmi les pêcheurs.

La pêche blanche est interdite au lac Kipawa. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Martin Bélanger dit qu'il comprend la situation, mais qu'il ne s'attend pas à un retour à la normale de sitôt même si au demeurant il a remarqué une augmentation de l'abondance des jeunes touladis.

L'interdiction de la pêche hivernale, ce n'est pas une mesure qui découle nécessairement de notre plan de rétablissement. C'est une mesure mise en place avec le plan de gestion du touladi en 2014 [... ] Donc oui, la pêche hivernale est interdite, mais ça va être réévalué d'ici deux ans [pour voir] l'efficacité des modalités du plan de gestion et les objectifs seront réévalués et mis à jour [à ce moment-là]. Par la suite, il y aura une décision qui doit être prise à ce niveau-là , assure-t-il.

Considérant tous les efforts qui sont déployés présentement toutes les mesures mises en place au réservoir Kipawa depuis 2015, il serait incohérent d'autoriser la pêche hivernale au réservoir Kipawa quand on sait que la pêche hivernale est 60 % plus efficace que la pêche estivale , ajoute-t-il.

Il rappelle que les mesures mises en place avec le plan de gestion vont être évaluées en 2024 et par al suite une décision sera prise à ce sujet.

Le bilan a déjà été présenté aux partenaires du ministère dont la Sépaq, Tourisme Abitibi-Témiscamingue ou encore la MRC.