Le crabe des neiges est arrivé dans les poissonneries de Rimouski

On fait aussi de l’information en format collation.

À l'arrivée des bateaux au quai de Rimouski samedi, Michaël Coulombe, copropriétaire de la Poissonnerie du Fleuve, s’étonnait de l’ambiance qui y régnait. Vous voyez la frénésie autour de nous, c’est complètement fou! , s'enthousiasme-t-il.

L'arrivée du crabe des neiges a été surveillée par quelques groupes de curieux, samedi, au port de Rimouski. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

À la Poissonnerie Gagnon, l'excitation était également à son comble samedi. Le premier arrivage est toujours le plus stressant, parce que les clients ont hâte que le crabe arrive, et nous aussi. Lorsque c’est une fin de semaine, ça amène un challenge [...] , résume Sarah Landry, copropriétaire de la succursale de Rimouski.

Cette année, l’arrivée du crabe se célébrera autrement dans les chaumières. S’il a coutume d’annoncer le printemps, le crustacé sera aussi l’occasion pour les familles de se rassembler.

C’est une belle période, à la limite festive. Surtout que les deux dernières années l’ont été un peu moins , rappelle Sarah Landry.

S’il a coutume d’annoncer le printemps, le crabe des neiges sera aussi l’occasion pour les familles de se rassembler, selon Sarah Landry. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

« On a l’impression que le crabe va être meilleur cette année, ça va faire du bien de le manger avec notre famille, nos amis. » — Une citation de Sarah Landry, copropriétaire de la Poissonnerie Gagnon à Rimouski

Cette année, les poissonneries pourront à nouveau accueillir leurs clients sur place. Ces derniers noteront toutefois une hausse de 30 % du prix par rapport à l’année dernière. En effet, les gourmets devront débourser environ 16 $ la livre pour le crabe vivant et 32 $ pour le crabe cuit.

On dépend du marché américain, justifie Sarah Landry. Le prix est fixé en fonction de ce que les usines sont capables d’avoir sur le marché extérieur, donc on est un peu coincés.

On aime avoir le meilleur prix possible pour en vendre en plus grande quantité. Les hausses, ça fait toujours un petit peu mal , déplore la gestionnaire.

Dépenses à la hausse aussi pour les pêcheurs

De leur côté, les pêcheurs s'attendent à recevoir un prix final de 11 à 13 $ la livre pour leurs captures.

Toutefois, ils doivent composer avec la forte hausse des coûts du carburant, sans compter ceux attribuables à la main-d'œuvre. Il n’y a rien qui baisse , précise Marius Doucet, propriétaire des Pêcheries Marius Doucet à Rimouski. Selon lui, tout ce qui sert pour la pêche coûte plus cher, même les cordages .

Le pêcheur Marius Doucet doit composer avec la forte augmentation des coûts du carburant. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ces contraintes n'altèrent toutefois pas la passion du pêcheur qui navigue depuis plus de soixante ans. Et ce, même si la première pêche aux crabes des neiges, samedi, n’a pas été des plus agréables.

[Samedi] matin, ça ne nous tentait pas de décoller! Il y avait du courant [vendredi]. Il a fait un peu tempête, les cages étaient virées un peu. On a remplacé les cages et [dimanche], ça devrait être mieux , lance en souriant le crabier de 69 ans.

Cette année, le quota de crabe pour la zone 17 a été établi à 1 215 tonnes. Il s'agit de deux tonnes de plus que l'an dernier, puisque le quota avait été fixé à 1213 tonnes.

Avec les informations d’Isabelle Damphousse