COVID-19 : 553 hospitalisations recensées dimanche en Ontario

Il faut toutefois rappeler que les hôpitaux ne rapportent pas tous leurs données à la province les fins de semaine, ce qui signifie que ce bilan est incomplet.

Aux soins intensifs, le nombre de patients COVID est demeuré stable : on en recense 157.

La santé publique rapporte également 2215 nouveaux cas de contamination, mais il s’agit d’une sous-estimation compte tenu de l’accès toujours limité aux tests de dépistage PCR. Un peu plus de 16 000 tests ont ainsi été réalisés en 24 heures, avec un taux de positivité de 12,2 % (contre 13,5 % la veille).

La province signale aussi 1638 nouvelles guérisons, et 4 décès s’ajoutent au bilan (dont 1 décès survenu il y a plus d’un mois, qui est maintenant comptabilisé après un nettoyage de données).

Par ailleurs, environ 91 % des Ontariens de 12 ans et plus sont considérés comme entièrement vaccinés, et quelque 10 000 doses de vaccins de plus ont été administrées en 24 heures.