La télémigration est peu connue et n'a trouvé son nom qu'en 2019.

À peine quelques entreprises québécoises ont ainsi recours à des employés qui contribuent à leur rendement à partir d'un autre pays.

Il y a cinq ans, c'est la méthode choisie par CONFORMiT, basée à Saguenay. La compagnie de logiciels de gestion des risques en développement durable faisait alors face à un problème de recrutement.

Pour se démarquer dans le marché du travail, il faut être innovateur, explique son président-directeur-général, Éric Desbiens. En permettant d'aller chercher des ressources expertes un peu partout dans le monde, on va chercher les meilleurs , ajoute-t-il.

Surtout utilisée par les grands joueurs des télécommunications, la télémigration pourrait bien devenir une solution d'embauche pour d'autres compagnies.

L'entreprise de recrutement RHA International l'a bien compris. Elle vient d'ouvrir un troisième bureau dans le monde, à Ouagadougou cette fois.

Le Canada peine à recruter des travailleurs faute de main-d'œuvre. Elle abonde au Burkina Faso, où la jeunesse y est omniprésente et les emplois, rares. Mais les démarches pour faire venir des travailleurs étrangers sont longues pour les entreprises menacées par un manque d'employés.

Donc on s'est dit : Est-ce qu'il y a moyen de contrecarrer ce problème-là parce qu'il y a des emplois au niveau tertiaire, des experts en télémarketing, des graphistes, des techniciens comptables qui pourraient, avec la démocratisation du télétravail, effectuer ce travail à distance en étant qualifiés, compétents , indique le directeur du développement des affaires de la branche jeannoise, Eliot Lapointe.

Pour certains, cette solution ouvre toutefois la porte à la délocalisation des emplois. Des voix s'élèvent déjà contre la possibilité de voir des entreprises embaucher une main-d'œuvre à rabais. Ariane Ollier-Malaterre, qui est professeure à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, en doute puisque les corps de métiers sont souvent très spécialisés. Elle ajoute que le contexte mondial actuel ne favorise pas une délocalisation massive.

« On voit quand même de mois en mois que les tensions géopolitiques sont de plus en plus nombreuses sur le globe. On est à la veille de parler d'une guerre mondiale. »