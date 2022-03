Ukraine : Macron appelle à la désescalade des mots; répit à Mykolaïv

« Je n'utiliserai pas ce genre de propos parce que je continue de discuter avec le président Poutine. » — Une citation de Emmanuel Macron, président français

M. Macron a également demandé d'éviter l'escalade des mots et des actions pour arrêter la guerre que la Russie a lancée en Ukraine sans faire la guerre .

M. Macron a par ailleurs indiqué qu'il parlera au président russe demain ou après-demain pour organiser une opération d'évacuation de la ville de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, assiégée depuis des semaines.

Nouveaux couloirs humanitaires

De nouveaux couloirs humanitaires ont été créés dimanche pour permettre l'évacuation de civils de ce port ukrainien stratégique situé sur la mer d'Azov, où plus de 2000 civils ont été tués, selon la municipalité.

Plusieurs tentatives destinées à établir des itinéraires sûrs pour que les civils puissent quitter la ville ont échoué, les deux parties s'accusant mutuellement de violations de cessez-le-feu.

Ces évacuations devraient se dérouler dans un contexte diplomatique très tendu entre Washington et Moscou, qui a dénoncé les propos tenus par M. Biden en Pologne samedi contre Vladimir Poutine, qu'il a qualifié de boucher et dont il a jugé qu'il ne pouvait pas rester au pouvoir .

Après tout, un chef d'État doit rester modéré , a déclaré samedi soir le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l'agence TASS. Et, bien sûr, de telles insultes personnelles nuisent chaque fois à nos relations bilatérales sous l'administration actuelle aux États-Unis, a-t-il ajouté.

Les déclarations du président Biden ont immédiatement été tempérées par la Maison-Blanche. Ce que le président voulait dire, c'est que Poutine ne peut pas être autorisé à exercer un pouvoir sur ses voisins ou sur la région , a-t-elle voulu nuancer. Il ne parlait pas du pouvoir de Poutine en Russie ni d'un changement de régime , a-t-elle ajouté.

Semblant de répit à Mykolaïv

Sur le terrain militaire, l'étau russe semble se desserrer dans certaines régions du sud de l'Ukraine.

À Mykolaïv, les habitants ont retrouvé un peu d'espoir après des semaines terribles pendant lesquelles l'armée russe a tenté en vain de faire sauter cette ville-verrou sur la route d'Odessa, le plus grand port d'Ukraine, a constaté l'Agence France-Presse AFP .

Le front a même sensiblement reculé avec une contre-offensive ukrainienne sur Kherson, à quelque 80 kilomètres au sud-est, seule ville d'importance dont l'armée russe avait revendiqué la prise totale.

Le temps est magnifique , a commenté samedi le gouverneur de la région, Vitaly Kim, dans une de ces vidéos sur les réseaux sociaux qui ont fait sa popularité depuis le début de l'invasion russe. Et sans frappes, il le serait encore plus.

C'est une tout autre situation à environ 120 km au nord-est de Kiev, où la ville de Tcherniguiv est encerclée par les forces russes et dont il est impossible d'évacuer massivement les civils et les blessés, a annoncé son maire, Vladislav Atrochenko.

Dans la région de Tcherniguiv, l'armée russe distribue de force sa prétendue aide humanitaire à des fins de propagande dans les médias russes , affirme l'armée ukrainienne.

Dans cette situation chaotique, les forces ukrainiennes ont toutefois affirmé avoir repris le contrôle de la ville de Trostianets, dans le nord-est du pays, selon le ministère de la Défense ukrainien.

Zelensky veut plus d'armes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dans sa dernière vidéo samedi soir à la fourniture de plus d'armes et a mis en cause l'inaction, à ses yeux, de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN .

Nous avons besoin de plus d'armement. Nous devons protéger non seulement l'Ukraine mais aussi les autres pays d'Europe de l'Est, sous la menace d'une invasion russe. Nous l'avons dit clairement lors de nos entretiens avec nos homologues américains en Pologne , a-t-il dit. Que fait l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN ? Est-elle dirigée par la Russie? Qu'attendent-ils? a-t-il critiqué.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le président Poutine a félicité dimanche dans une adresse vidéo la Garde nationale (Rosgvardia) qu'il a créée il y a six ans, tout particulièrement ceux qui participent à l'opération militaire spéciale sur le territoire du Donbass et de l'Ukraine .

Oui, une situation de combats réels est associée à un risque accru , a-t-il ajouté avant d'affirmer ceci : Notre vaste pays tout entier est à juste titre fier de chacun de vous.

Un peu plus d'un mois après l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février, le commandement russe a créé la surprise vendredi en annonçant qu'il concentrait le gros des efforts sur l'objectif principal : la libération du bassin minier du Donbass, ce qui tranche avec la volonté affichée par Moscou jusque-là de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine dans son ensemble et non pas seulement dans cette région orientale où se trouvent deux républiques séparatistes prorusses.

Quant à l'armée ukrainienne, elle assure, dans le dernier bulletin de son état-major publié dimanche à l'aube, que dans le Donbass, dans les zones de Donetsk et de Lougansk, sept attaques ennemies ont été repoussées et huit chars russes détruits.

Les autorités ukrainiennes ont également annoncé samedi une série de frappes russes sur des dépôts de carburant, qui ont fait cinq blessés à Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine relativement épargnée par les combats pour l'instant.

De son côté, le ministère russe de la Défense a confirmé dimanche que ces frappes près de Lviv ont été effectuées avec des armes aériennes à longue portée de haute précision, qui ont détruit un grand dépôt de carburant utilisé par les troupes ukrainiennes. Toujours à Lviv, des missiles ont détruit les ateliers de réparation de radios militaires.

Le ministère russe de la Défense a également annoncé la destruction d'un dépôt de missiles dans un village situé à 30 km au sud-ouest de Kiev.

À Kiev, les groupes de sabotage de l'ennemi essaient toujours de pénétrer dans la ville, selon l'état-major ukrainien dans son dernier bulletin. Une alerte antiaérienne a été déclenchée à Kiev et dans plusieurs autres villes dans la nuit de samedi à dimanche. Les habitants ont été appelés à se mettre à l'abri.

Il est cependant très difficile de vérifier de source indépendante ce qui se passe sur le théâtre des opérations.

Le territoire séparatiste de Lougansk, dont Moscou a reconnu l'indépendance, pourrait bientôt organiser un référendum pour rejoindre la Russie, a déclaré dimanche le leader de ce territoire, Léonid Passetchnik.

Je pense que dans un avenir proche, un référendum aura lieu sur le territoire de la république [autoproclamée de Lougansk, NDLR], au cours duquel le peuple exercera son droit constitutionnel absolu et exprimera son opinion sur l'adhésion à la Fédération de Russie , a-t-il déclaré, cité par les agences russes.

Selon les autorités régionales ukrainiennes, l'armée russe a pris le contrôle de la ville de Slavoutitch, où réside le personnel de la centrale nucléaire de Tchernobyl. L'armée russe a brièvement arrêté le maire et suscité des manifestations pro-ukrainiennes.