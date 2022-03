L’entreprise Excavation Morin de Pohénégamook dévastée par les flammes

On fait aussi de l’information en format collation.

Une trentaine de pompiers ont travaillé très tôt dimanche matin pour combattre le feu. Les services de sécurité incendie de Rivière-Bleue, Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Rivière-du-Loup ont été déployés sur place.

Une trentaine de pompiers ont travaillé très tôt ce matin pour combattre l'incendie. Photo : Gracieuseté

L'intervention était toujours en cours vers 8 h 30 dimanche. Selon le directeur du service incendie de Pohénégamook, Dean Thériault, l'incendie est maîtrisé, mais les dommages sont majeurs. Selon la Sûreté du Québec, personne n'a été blessé.

Selon un témoin, c'est un voisin, réveillé par le système d'alarme de l'entreprise, qui aurait alerté les autorités vers 4 h.

L'intervention était toujours en cours dimanche matin. Photo : Gracieuseté

Ce témoin vivant à proximité raconte qu'il n'a pas immédiatement réalisé qu'un feu faisait rage. C’est le bruit d’une explosion qui m’a réveillé. Je n’avais plus d’électricité, alors j’ai d’abord cru que c’était mon transformateur, à côté de la maison , relate-t-il. C'est par la suite qu'il a remarqué une épaisse fumée et l'incendie.

Les pompiers ont tout de suite arrosé le garage d’à-côté pour maîtriser les flammes , renchérit l'homme, qui ne souhaite pas être identifié.

Les dommages causés par les flammes sont considérés comme majeurs. Photo : Gracieuseté