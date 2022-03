Le CISSS-AT veut ajouter des places d’hébergement aux aînés du Témiscamingue

L'établissement a entamé des démarches en vue d’identifier un promoteur pour ajouter 5 nouvelles places d’hébergement en ressource intermédiaire dans la MRC.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS rappelle qu'au cours des 6 derniers mois, il a ajouté deux places à la résidence Marguerite Youville.

Il y a quelques jours, la MRC de Témiscamingue avait adopté une résolution dans laquelle il déplorait l'absence de propositions concrètes pour les services aux aînés de la part de l'établissement.

Une sortie qui dénonçait aussi le transfert d'aînés de la Municipalité régionale de comté MRC dans des ressources intermédiaires à l'extérieur de leur localité.

Le CISSS rappelle que ces transferts sont dus à la situation de la COVID-19 dans la région et ont pour objectif de libérer le plus de lits d'hôpitaux possible.

Il souhaite ainsi s'assurer de les diriger vers d’autres installations qui répondent davantage à leurs besoins.

Pour le moment, 6 personnes du Témiscamingue sont temporairement hébergées dans une autre Municipalité régionale de comté MRC de la région.