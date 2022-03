L’argent provient des abonnements ou encore des joueurs qui se procurent des V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu qui permet d’obtenir des produits virtuels.

À peine 24 h après avoir lancé l’initiative, Epic Games avait déjà permis d’amasser 45 millions de dollars canadiens pour différents organismes caritatifs venant en aide à l’Ukraine.

Selon la résidente d’Halifax d’origine ukrainienne Sophia Mereshchuk, il s’agit d’une bonne façon de sensibiliser les jeunes. Nous, on consulte les médias sociaux et les jeux vidéo , lance-t-elle.

Le joueur de Fortnite pour la communauté en ligne Bûcheron.ca, Samuel Brosseau-Taillon, affirme pour sa part que plusieurs joueurs en ligne applaudissent cette initiative, car ils souhaitaient montrer leur solidarité avec l’Ukraine.

« Au tout début, dans les compétitions, des gens portaient des drapeaux de l’Ukraine. On laisse notre marque comme on peut. » — Une citation de Samuel Brosseau-Taillon, joueur de Fortnite

C’est une aide plus facile pour nous, on a juste à acheter dans le jeu et tout l’argent qu’on met dans le jeu entre telle et telle date, ça va partir là-bas, alors on sait qu’on aide pas le jeu, mais on va aider notre prochain , explique-t-il.

Des millions de joueurs

Plusieurs autres développeurs de jeu vidéo mettent la main à la pâte pour amasser des fonds pour l’Ukraine. Le site Humble Bundle a récolté plus de 21 millions de dollars canadiens pour cette cause en offrant des jeux à prix réduit.

Les communautés de jeux en ligne sont effectivement des communautés internationales, qui rassemblent souvent des millions de joueurs.

Environ 350 millions de personnes ont joué à Fortnite depuis 2017, année de la sortie de ce jeu de tir et de survie devenu une vedette des compétitions de sport électronique. Photo : Epic Games

Le professeur associé au département des études en développement international à l’Université Dalhousie, Robert Huish, s’intéresse à la façon dont l’aide internationale est mobilisée en temps de crise.

Selon lui, le jeu vidéo est devenu la nouvelle ère philanthropique en 2022, car il permet de faire des campagnes de financement efficaces qui atteignent de vastes communautés déjà bien établies.

Il y a trente ans, c’était les tournois de golf et les ventes de pâtisseries, mais là, c’est en ligne que l’action se passe et c’est une évolution intéressante , indique-t-il.

La collecte de fonds de Fortnite se poursuivra jusqu’au 3 avril.

D’après le reportage de Stéphanie Blanchet