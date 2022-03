Régime de soins dentaires fédéral : une surprise bienvenue en Colombie-Britannique

On fait aussi de l’information en format collation.

Le plan fait partie d’une entente entre le Parti libéral du Canada et le Nouveau Parti démocratique afin de permettre au gouvernement Trudeau de rester au pouvoir jusqu’en 2025.

Depuis quelques années, il y a beaucoup de preuves qu’il existe un lien entre la santé buccodentaire et la santé en général , explique Bruce Ward, un dentiste de Vancouver.

M. Ward, qui travaille dans le Downtown Eastside, estime que 35 % des Britanno-Colombiens n’ont pas d’assurance dentaire et s'ils ont une urgence, ils doivent se rendre à l'hôpital.

Il souligne que les dentistes réclament depuis des années une meilleure couverture pour que ceux qui ne peuvent pas avoir une assurance puissent être soignés de façon préventive.

J’annulais mes rendez-vous chez le dentiste pour que ma fille puisse au moins y aller , explique Victoria Sheenagh McMahon, une mère de famille et travailleuse indépendante. Elle souligne que les assurances santé à travers son employeur ne sont pas éternelles.

On sait qu’un emploi est fragile […] car vous pourriez ne pas avoir de travail dans un mois.

Le responsable de la promotion et de la gouvernance à l’Association dentaire canadienne, Michel Breau, est heureux de voir cette annonce fédérale, mais il espère que le gouvernement fera de son mieux pour que soient pris en charge les besoins buccaux des Canadiens.

Il aimerait que le gouvernement fédéral investisse dans les programmes provinciaux qui existent déjà : Ces programmes sont vraiment sous-financés.

Entre-temps, le Downtown Eastside continue d’être desservi par des dentistes et des hygiénistes qui donnent de leur temps afin d’aider les habitants du quartier le plus pauvre de Vancouver à les aider à ne plus avoir mal aux dents.