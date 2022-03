Incendie à l’aréna Banque Scotia : le match des Raptors reprend sans public

Interrompu après qu'un haut-parleur a pris feu, la rencontre de samedi soir entre les Raptors de Toronto et les Pacers de l'Indiana a repris sans public, qui avait été évacué « par mesure de précaution ».

Le jeu a repris après 70 minutes d'interruption.

Le public a reçu l'ordre de quitter le bâtiment au cours du deuxième quart, alors que les Raptors menaient 66-38.

Les pompiers sont parvenus à éteindre les flammes qui sortaient du haut-parleur situé au-dessus de la section 103 et ont sécurisé le dispositif.

Des pompiers sont intervenus en rappel pour éteindre l'incendie, qui a dégagé des fumées dans l'aréna. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

La franchise a annoncé sur Twitter peu après 21 h 30 que les spectateurs recevront un remboursement de leur billet dans les 30 jours.

« Nous présentons nos excuses à tous nos supporteurs qui sont venus au match de ce soir et les remercions pour leur soutien. » — Une citation de Raptors de Toronto

Un porte-parole des Raptors de Toronto a décrit l’incident comme un petit incendie électrique .

Plusieurs sections de supporters derrière une ligne de fond ont d'abord été évacuées et le jeu s'est poursuivi, mais quelques minutes plus tard, après que les pompiers se sont réunis avec les arbitres et les équipes sur le terrain, les joueurs se sont dirigés vers les vestiaires.

Peu après, les supporteurs ont reçu l'ordre de quitter le bâtiment. Aucune blessure n'a été déplorée.