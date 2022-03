À une marche de la Coupe du monde : les supporteurs de soccer prêts à célébrer

Après 36 longues années d'échecs et de déceptions, l'équipe masculine du Canada est enfin sur le point d'affronter à nouveau les meilleurs. Malgré la défaite des Canadiens contre le Costa Rica plus tôt cette semaine, ils ont toutes les cartes en main dans leur match contre la Jamaïque au BMO Field de Toronto dimanche et suscitent un grand espoir pour leurs supporteurs.

Jim Crawford s’était rendu au Mexique lors de la Coupe du monde de la FIFA 1986, la dernière édition à laquelle a participé l'équipe nationale masculine du Canada.

Cette année-là, il a assisté aux prestations de l'équipe, qui a perdu tous ses matchs de phase de groupes et n'a même pas marqué de but. Mais les Canadiens, surclassés, y ont mis du leur, se rappelle-t-il.

C'était tout simplement incroyable d'être dans les stades, de voir nos gars se battre contre les meilleurs du monde et faire un excellent travail , déclare le résident de Toronto et membre du club national de supporteurs de soccer The Voyageurs.

Jim Crawford, photographié ici avec un chandail blanc, encourage le Canada à la Coupe du monde de la FIFA 1986 au Mexique. Photo : Photo soumise par Jim Crawford

Une victoire ou une égalité contre la Jamaïque, l'une des équipes les plus faibles du groupe, validera le billet du Canada pour le tournoi mondial.

M. Crawford a observé au fil des décennies les équipes nationales masculines canadiennes avoir sous-performé et échoué lors des qualifications pour la Coupe du monde. Mais cette fois-ci, le Canada s'est hissé au premier rang de la ronde de qualification de la Confédération de football de l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF).

Nous avons eu des hauts et des bas, mais nous sommes définitivement au top aujourd'hui , continue Jim Crawford.

Les bars prêts pour les grandes foules

Les bars de tout le pays, et en particulier de la région du Grand Toronto, se préparent à accueillir une foule immense de supporteurs dimanche soir.

À l'Onyxx Sports Bar & Grill de Brampton, le gérant Jaineil Hoilett affirme que tout est mis en œuvre pour la rencontre Canada-Jamaïque.

L'équipe masculine canadienne de soccer a échoué jeudi au Costa Rica, mais elle est encore presque assurée d'une place en Coupe du monde. Photo : AFP via Getty Images/Ezequiel Becerra

Nous avons un grand écran, plus 22 autres écrans pour que nos invités regardent le match en direct, aux côtés d'un DJ également pendant la mi-temps , déclare le gérant, qui dit avoir joué au football pour le Collège Humber, avec des séjours à l'étranger.

Nous cherchons à passer un bon moment avec nos clients.

Il s'attend à faire salle comble , parce que Brampton abrite plusieurs membres de l'équipe nationale masculine du Canada, ainsi qu'une importante communauté jamaïcaine.

Ron Smale, le directeur général du Toronto Azzurri Soccer Club, pense que les gens qui ont regardé l'équipe nationale masculine jouer sur la scène mondiale ces derniers mois ont peut-être contribué à augmenter le nombre d'inscriptions et à raviver l'intérêt pour le sport.

Je crois qu'avec les médias et avec tout le nombre de matchs qui ont été télévisés, cela a vraiment aidé.

Le club compte 400 à 500 jeunes joueurs inscrits à ses programmes récréatifs et compétitifs chaque été, et l'intérêt grandit maintenant que les gens retournent à l'extérieur et que les restrictions sanitaires s'assouplissent.