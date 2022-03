Les libéraux ontariens proposent un salaire minimum « régionalisé »

Intitulée Plan pour la dignité économique , la portion de la plateforme qui touche les normes du travail a été rendue publique alors que les membres du parti étaient rassemblés dans un hôtel du centre-ville de Toronto.

Le rassemblement libéral, le premier en personne depuis le début de la pandémie, devait aussi permettre de bien préparer les aspirants députés, dont la grande majorité n'ont pas d'expérience politique.

Si les libéraux sont portés au pouvoir le 2 juin, ils promettent d'augmenter le salaire minimum à 16 $ l'heure dès 2023.

Pour la suite, ils lancent l'idée d'un salaire minimum régionalisé, c'est-à-dire indexé au coût de la vie dans chaque région. Par exemple, un travailleur au salaire minimum à Toronto pourrait gagner davantage que le même travailleur en région.

Steven Del Duca est devenu le 25e chef du Parti libéral de l'Ontario en mars 2020. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Or, après son discours, le chef Steven Del Duca n'a pas voulu offrir d'échéancier pour la concrétisation d'une telle mesure. Il n'a pas non plus voulu avancer un chiffre quant à ce à quoi pourrait ressembler un salaire minimum régionalisé pour les gens de Toronto. Les néo-démocrates ontariens ont déjà mis sur papier un plan pour faire grimper le salaire minimum à 20 $ l'heure d'ici le 1er mai 2026.

10 jours de congés maladie payés

Un gouvernement libéral ferait par ailleurs passer le nombre de congés maladie payés de 3 à 10 pour l'ensemble des travailleurs dans la province. Le gouvernement Ford avait éliminé deux congés maladie payés en 2018, lorsqu'il avait abrogé plusieurs mesures des normes du travail.

Les libéraux ont aussi l'intention de mieux encadrer les emplois des travailleurs à la demande, comme les livreurs ou les chauffeurs pour des services de transports comme Uber. Selon le chef Del Duca, plusieurs de ces travailleurs sont sous-payés en Ontario.

Il est temps de donner à ces travailleurs une véritable protection , a indiqué le chef libéral, lors de son discours devant des centaines de sympathisants.

Un coup de pouce aux petites entreprises

Le Parti libéral tend aussi la main aux petites entreprises qui ont souffert de la pandémie. Le parti propose un congé d’impôts de deux ans pour les entreprises les plus durement touchées par les mesures sanitaires.

Un gouvernement dirigé par Steven Del Duca mettrait également fin aux frais d'incorporation pour les entreprises en démarrage.

Ce que ça fait, c'est justement de leur donner l'occasion de pouvoir respirer et de mieux planifier les prochaines années. Parce qu'on ne va pas pouvoir s'en remettre de cette pandémie, demain, dans deux semaines, dans un an. Ça va prendre du temps. Les entreprises doivent pouvoir avoir un plan pour eux , a pour sa part expliqué la députée Amanda Simard, après le discours du chef.

La députée libérale Amanda Simard espère que les mesures proposées par son parti seront bien accueillies par les propriétaires de petites entreprises. Photo : Radio-Canada

Les libéraux ont mordu la poussière lors des dernières élections provinciales en 2018. Le parti n'avait réussi à faire élire que sept députés et avait du même coup perdu son statut de parti officiel à l'Assemblée législative.

Une nouvelle publicité pour Doug Ford

Quelques heures avant le discours du chef libéral, le Parti progressiste-conservateur a lancé une nouvelle vidéo promotionnelle dans laquelle on y dévoile le slogan de campagne Get it done (Accomplissons les choses, traduction libre). Une porte-parole du parti a confirmé à Radio-Canada qu'il n'y avait toujours pas de version française du slogan ni de la chanson thème de campagne.

La nouvelle campagne publicitaire des progressistes-conservateurs met en vedette le premier ministre Doug Ford. On le montre en action, à la rencontre des Ontariens. Photo : Capture d’écran - YouTube

La vidéo montre notamment le premier Doug Ford à la rencontre de travailleurs dans plusieurs usines ou encore en train de serrer des mains dans la rue. Son équipe de ministres est pratiquement absente de la vidéo d'une minute et 20 secondes.

Dans une déclaration écrite, les progressistes-conservateurs affirment que les Ontariens ne veulent pas de politiciens qui perdent leur temps avec des propos vides et qui créent des obstacles, mais veulent plutôt un premier ministre qui bâtit des choses.