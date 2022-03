Hommage à Kim Boutin et Jordan Pierre-Gilles à Sherbrooke

Tous deux médaillés aux Jeux de Beijing, les deux athlètes étaient de passage dans leur région natale. L’organisation du Phoenix a souligné leurs performances devant des centaines de spectateurs au Palais des sports de Sherbrooke, où ils ont également pu participer à la mise au jeu protocolaire. Les deux olympiens ont ensuite rencontré leurs admirateurs.

C’est magnifique, ce sont toutes des choses que je prends. On a le championnat du monde dans deux semaines donc pour moi ça va juste être un boost d’énergie avant de retourner à l'entraînement lundi , a mentionné Mme Boutin. Ça me fait vraiment plaisir, ça fait très longtemps que je suis revenue à cet aréna. J’ai déjà patiné ici quand (l'aréna) Eugène-Lalonde était en rénovation. Je suis bien excité de regarder le match , a dit M.Pierre-Gilles.

Jordan Pierre-Gilles est monté sur la plus haute marche du podium au relais 5000 m sur courte piste. Kim Boutin a décroché le bronze au 500 mètres chez les femmes. La patineuse est profondément touchée par l'accueil que lui a réservé la communauté estrienne.

« C’est réalisable d’aller aux Jeux et de continuer que ce soit dans plusieurs sports. On a été une belle délégation sherbrookoise aux Olympiques, pas seulement dans notre sport, mais dans plusieurs autres. Donc pour nous, c'est un beau moment d’être félicités, mais aussi pour démontrer que c’est possible. » — Une citation de Kim Boutin, patineuse de vitesse courte-piste

Les deux athlètes ont signé des autographes samedi soir. Photo : Radio-Canada / Marie-Claude Lyonnais

Mme Boutin n’écarte pas la possibilité de poursuivre sa carrière olympique. Elle compte s’accorder la période estivale pour y réfléchir, mais a déclaré avoir la piqûre .

« Ça a été un quatre ans qui a été rocambolesque. En fait, les deuxièmes Olympiques sont toujours les plus durs pour n’importe quel athlète donc pour moi ça a été de beaux Jeux. Ça a été une façon pour moi de revenir sur le circuit et d’apprécier ces Jeux-là et on dirait que j’ai le couteau dans les dents. J’ai envie d’aller chercher d’autres médailles. » — Une citation de Kim Boutin, patineuse de vitesse courte-piste

Les deux athlètes reprendront la route vers Montréal en vue du Championnat mondial de patinage de vitesse sur courte piste qui aura lieu du 8 au 10 avril. On continue la préparation pour cela et on va essayer de donner un bon spectacle à nos supporteurs à la maison , a dit M. Pierre-Gilles.