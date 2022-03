Les Canucks porteront un chandail qui honore les victimes des pensionnats

On fait aussi de l’information en format collation.

On retrouve le logo traditionnel des Canucks, le fameux C en forme d'orque, mais ici, il est aux couleurs des Musqueam : de l'orange foncée, du jaune à la couleur du coucher de soleil, et du noir.

Selon l'artiste Chase Gray à l’origine du chandail, il s'agit d'un grand honneur de pouvoir ainsi représenter sa Première Nation.

« J'étais très excité, j'ai dû garder le silence longtemps. Je suis très fier et un peu nerveux parce qu’il s’agit d’une aussi grande tribune. » — Une citation de Chase Gray, artiste

Sur ce chandail, on voit aussi sur chaque épaule un écusson sur lequel est écrit, Chaque enfant compte.

Ce nouveau chandail, disent les Canucks, est un moyen d'œuvrer en faveur de la réconciliation.

Le fait que ce soit un artiste Musqueam qui dessine ce chandail est une étape très importante , ajoute Chase Gray. L'art salish est sous-représenté et le fait que de l'art salish soit montré sur ces chandails, sur notre propre territoire, c'est cool.

Les joueurs de hockey le porteront pour la première fois mercredi pendant leur période d'échauffement et l'artiste sera là pour y assister.

Ce n'est pas la première fois que les Canucks arborent un chandail spécial. En février, ils en ont porté un consacré au Mois de l'histoire des noirs, et un autre en mars pour représenter la communauté lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer LGBTQ .

Chase Gray a attiré l'attention pour la première fois lorsqu'il a créé une œuvre intitulée À l'honneur des 215 en hommage aux sépultures d'enfants découvertes l'an dernier près du pensionnat pour autochtones de Kamloops.

D’après les informations d’Alexandre Lepoutre