Les programmes d’approvisionnement de drogue sécurisé sont prometteurs

Des études préliminaires démontrent que les 10 projets pilotes d'approvisionnement plus sécuritaire de drogue déjà mis en œuvre en Colombie-Britannique, en Ontario et au Nouveau-Brunswick ont été bénéfiques.

On signale notamment un changement dans les habitudes de consommation, ce qui entraîne une diminution des risques de surdose et une baisse de la consommation de drogues de la rue.

Des participants aux projets ont aussi indiqué qu'ils étaient moins stressés, qu'ils avaient une plus grande stabilité et qu'ils avaient plus de temps dans la journée pour trouver et garder un emploi.

Une chercheuse à l'Institut canadien de recherche sur l'usage de substances à l'Université de Victoria a expliqué que l'évaluation visait principalement l'effet sur la vie des participants. Gillian Kolla a aussi aimé que l'analyse aborde les problèmes qu'ils ont rencontrés.

Ces problèmes peuvent en fait contribuer grandement à éclairer le développement de ces programmes, car ils sont considérés comme une réponse possible à la crise des surdoses au Canada , a fait valoir Mme Kolla, qui a co-écrit l'étude pour le programme d'approvisionnement de London.

Pas aussi positif pour certains

Toutefois, Hugh Lampkin, superviseur d'une salle d'injection à Vancouver, a soutenu que son expérience d'accès à un des projets pilotes n'est pas aussi positive.

Le programme exigeait que les participants viennent une ou deux fois par jour pour se faire distribuer des médicaments, ce qui, selon lui, n'a aucun sens.

Il remet également en question l'absence de critique dans les premiers résultats, c'est-à-dire le fait que tout semble parfait et que tout le monde semble apprécier le projet.

« C'est impossible que le gouvernement propose un programme et que les participants à ce programme n'émettent aucune critique. » — Une citation de Hugh Lampkin, superviseur d'une salle d'injection à Vancouver

Corey Ranger, un infirmier qui dirige un autre programme de ce genre à Victoria, dit que les résultats sont similaires à ceux qu'il a observés de son côté.

Les programmes ont une capacité très limitée à prescrire un approvisionnement sécuritaire en médicaments, souvent avec un seul prescripteur ou une seule organisation pour toute une ville, fait valoir Mme Kolla.

C'est loin de répondre aux besoins ou à la capacité actuelle pour ce type d'intervention , dit-elle, notant que les programmes existants fonctionnent déjà presque au maximum de leur capacité.

M. Ranger réclame que le gouvernement finance d'autres modèles de programmes comme les clubs de compassion, qui fournissent des drogues sûres sans que le consommateur ait à présenter une ordonnance.

« Nous avons besoin d'une mise à niveau urgente, car si beaucoup bénéficient du fait de travailler dans un modèle médicalisé, plusieurs autres n'ont pas besoin de voir un médecin. Ils ont seulement besoin d'avoir accès à des médicaments sûrs et réglementés. » — Une citation de Corey Ranger, infirmier

Il estime toutefois qu'il y a un manque de volonté politique pour explorer des modèles non médicaux comme les clubs de compassion.

Hugh Lampkin souhaite que les personnes qui consomment des drogues soient impliquées dans la création de ces programmes afin d'en assurer le succès.

Sinon, d'après lui, le processus n'est pas conçu pour encourager les gens à utiliser les programmes ou à distribuer des substances d'une manière qui fonctionne pour les utilisateurs.

C'est là que notre expertise entre en jeu.

Les bons programmes d'approvisionnement donnent la priorité aux objectifs des personnes qui y accèdent plutôt que de se concentrer sur les expériences des praticiens ou des prescripteurs, a soutenu M. Ranger, qui a également dressé une liste de contrôle d'approvisionnement plus sécuritaire basée sur les commentaires des personnes qui consomment des drogues.

Encore beaucoup à faire

Le gouvernement fédéral a récemment annoncé un financement de près de 3,5 millions de dollars pour prolonger quatre projets pilotes d'approvisionnement plus sûr à Toronto, à Vancouver et à Victoria.

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett, a déclaré vendredi que l'amélioration des services de santé mentale et de traitement des dépendances était une des principales priorités du plan gouvernemental destiné à renforcer les soins de santé au Canada.

Santé Canada collabore avec des organisations de la société civile, des fournisseurs de services de soins directs, des universitaires et des personnes qui ont une vaste expérience afin d'améliorer les mesures gouvernementales destinées à réduire le nombre de surdoses et de décès ainsi qu'à améliorer le bien-être des personnes qui consomment des drogues, a-t-elle ajouté.

La ministre n'a pas répondu directement lorsqu'elle a été questionnée sur la possibilité d'étendre les projets pilotes. Mme Bennett a plutôt affirmé que le gouvernement avait investi plus de 60 millions de dollars dans le financement de projets d'approvisionnement tout en reconnaissant qu'il reste encore beaucoup à faire pour mettre fin à cette crise nationale de santé publique.

La chercheuse Gillian Kolla croit aussi que d'autres mesures sont nécessaires pour juguler la crise des opioïdes.