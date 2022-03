La guerre en Ukraine, point de départ de menaces sur des commerces à Toronto

Courriels haineux, insultes, vandalisme; depuis le début de la guerre en Ukraine, des commerces de Toronto qui vendent des produits russes et ukrainiens sont la cible de menaces. Une situation qui a même poussé un bar à thème soviétique à changer son nom et à refaire sa décoration.

Le week-end suivant l’invasion russe, nos ventes ont complètement chuté , raconte la propriétaire du bar Brash & Sassy Vodka Bar, Jasmine Daya.

Il y a tout juste un mois, l’établissement situé au centre-ville de Toronto s’appelait Pravda Vodka Bar et déployait une thématique soviétique.

Ses murs étaient recouverts de tableaux à la gloire de l’Union des républiques socialistes soviétiques URSS . Un énorme portrait de Lénine régnait au milieu de sa salle à manger et une série de drapeaux arborant la faucille et le marteau, symboles du communisme, étaient suspendus au-dessus du bar. Sans compter l’énorme statue de Staline devant laquelle les clients avaient l’habitude de se prendre en photo.

Mais en quelques jours seulement, presque toutes les traces de sa décoration soviétique ont disparu.

À lire aussi : Un commerce vandalisé avec des messages antiukrainiens à Toronto

À écouter : Le travail de Global Medic en Ukraine

La statue est si grosse que nous ne pouvons pas la faire sortir par la porte. L’ancien propriétaire l’avait fait entrer par la fenêtre. Nous allons donc devoir la garder cachée ici parce que nous ne savons pas comment la faire sortir , raconte Jasmine Daya en tirant le rideau d’une pièce de rangement.

Dans le sous-sol, une énorme faucille et un marteau sont maintenant ensevelis sous des caisses de bières tandis que des dizaines d’artéfacts soviétiques comme des portraits de leaders et drapeaux communistes, des poupées russes et des accordéons s’empilent à l'abri des regards.

Les artéfacts qui décoraient autrefois le Pravda Vodka Bar, aujourd'hui appelé Brash & Sassy Vodka Bar, sont maintenant entreposés au sous-sol de l'établissement. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

[Dès le début du conflit] nous avons commencé à recevoir des menaces. Elles arrivaient de partout : par courriel, sur nos réseaux sociaux, par téléphone. J’avais tellement peur que quelqu’un s’en prenne à notre établissement et que la sécurité de mes employés soit compromise que j’ai tout de suite décidé de changer notre identité de marque , raconte Jasmine Daya, qui a dû augmenter la sécurité au sein de son établissement.

Elle ajoute avoir déboursé plus de 100 000 $ pour refaire la décoration.

Gérer tous ces gens en colère et toute cette haine [et] devoir changer mon établissement, cela coûte très cher et a un impact sur mon entreprise et ma famille , dit-elle, les larmes aux yeux.

Le conflit en Ukraine s’est également invité à la boulangerie Janchenko’s Bakery, dans l’ouest de la ville. Devant la colère de certains clients, le commerce, qui sert des spécialités d’Europe de l’Est, a décidé de retirer les produits russes de ses tablettes.

Je n’avais que quelques biscuits et confitures russes, mais mes employés se faisaient crier dessus et demander pourquoi nous vendions ces produits, alors j’ai dû les retirer , raconte la propriétaire, Maria Janchenko.

La propriétaire de la boulangerie Janchenko's Bakery, Maria Janchenko, ne comprend pas pourquoi des Canadiens s'en prennent à des commerces locaux. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Ce qui me déçoit le plus, c’est que des gens avec tant de similitudes culturelles sont en train de se diviser et de se tourner les uns contre les autres [alors que] nous devrions être unis devant la tyrannie , déplore-t-elle.

Des Ukrainiens aussi visés

Non loin de là, la librairie ukrainienne Koota Ooma fait elle aussi face à des menaces et des messages haineux. Depuis le début du conflit, elle reçoit des courriels écrits en anglais et en russe appelant à la destruction des communautés ukrainiennes et des pays alliés de l’OTAN.

Sa copropriétaire, Mirka Werbowy-Onuch, pense également que son site Internet a été piraté.

Des clients me disent que les drapeaux ukrainiens qu’ils accrochent à leur voiture se font briser et même brûler , ajoute-t-elle.

« Je suis très fâchée parce qu’ici, au Canada, nous vivons tous ensemble. » — Une citation de Mirka Werbowy-Onuch, copropriétaire de la librairie Koota Ooma

Mirka Werbowy-Onuch affirme avoir contacté la police concernant les courriels qu’elle reçoit, mais avoir été informée qu’il est difficile pour les autorités d’intervenir dans une telle situation.

Le Service de police de Toronto indique pour sa part ne pas être en mesure de confirmer si les incidents à caractère haineux envers les communautés russes et ukrainiennes sont à la hausse.

La propriétaire de la librairie ukrainienne Koota Ooma, Mirka Werbowy-Onuch (droite), a elle aussi reçu des menaces par courriel. Photo : Radio-Canada / Andréane Williams

Lorsqu’il y a des conflits internationaux ou que nous savons que des communautés sont à risque, nous augmentons la présence policière dans ces communautés et entrons en contact avec leurs leaders pour les inciter à rapporter les incidents , affirme Alex Li, porte-parole de la police de Toronto.

Malgré tout, Mirka Werbowy-Onuch ne craint pas pour sa sécurité.