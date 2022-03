Les cabanes à sucre prises d’assaut

Chaque fin de semaine, près de 1000 personnes dégustent les repas de l'érablière au Sucre d'or.

C'est notre troisième fin de semaine et l'engouement est déjà bien pris dans la cabane. Cette année, tellement que l'engouement était là, tellement la demande était forte, on a ouvert un dernier service le premier mai pour vraiment finir la saison en beauté , explique Vincent Néron.

L'érablière au Sucre d'or de Laterrière accueille des familles depuis déjà trois semaines. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

L'an dernier, plusieurs personnes ont dû renoncer au brunch traditionnel du printemps, puisque la salle à manger ne pouvait accueillir que la moitié de sa capacité. Cette année, en plus des habitués, plusieurs personnes profitent du déconfinement pour découvrir la cabane à sucre.

L'érablière au sucre d'or affiche déjà complet cette année. Photo : Radio-Canada

D'après le copropriétaire de l'érablière, Vincent Néron, le temps des sucres est une période très occupée, mais le bonheur des clients est toujours une belle récompense.

On travaille fort le soir, on se couche tard, on se lève tôt pis on rentre tôt au travail. Ça donne chaud au cœur de voir que les gens sont à la cabane en famille en amis, la joie est dans la cabane.

Malgré les importantes précipitations de neige au Saguenay cet hiver, l'érablière Sucre d'or est confiante que la saison des sucres à venir sera fructueuse.

Avec un bon couvert de neige comme ça, c'est moins inquiétant que des régions comme le Centre-du-Québec, Montréal, Estrie qui n’ont pas beaucoup de neige au sol. Eux, le printemps va s'installer rapidement. Nous, ici, on est tout le temps deux ou trois semaines en retard sur les autres régions, mais on est content de ça , précise le propriétaire.

D’après le reportage de Béatrice Rooney