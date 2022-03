45 jeunes artistes sur les planches à Sept-Îles

On fait aussi de l’information en format collation.

Malgré leur jeune âge, les artistes nord-côtiers prenant part à l’événement démontrent un réel talent. Pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19, ils pourront d’ailleurs en faire la démonstration en montant réellement sur les planches.

C’est une édition de retour à 100 % en présentiel cette année , lance avec enthousiasme la coordonnatrice régionale de Secondaire en spectacle SES , Catherine Gallant. Selon elle, une chimie s’est d’ailleurs déjà installée entre les adolescents venus des quatre coins de la région.

Les participants ont eu l’occasion de peaufiner les derniers détails de leurs prestations en vue du spectacle-concours, qui se déroule sur deux soirées. De tous ceux qui présentés, six numéros seront sélectionnés pour représenter la Côte-Nord à l’étape suivante.

Le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle se déroulera cette année sous la forme d’une tournée provinciale. Le Mixbus Studio, un autobus converti en scène mobile, ira à la rencontre des lauréats du 13 mai au 4 juin. Il fera une halte à l’école secondaire de Matane le 28 mai pour un spectacle extérieur gratuit regroupant les participants de l’Est-du-Québec.

Comme ce fut le cas vendredi, les jeunes artistes présenteront des prestations diverses samedi soir.

Les juges vont se baser sur l’originalité, la présence sur scène et le talent. Ce sont les critères de base, toutes catégories confondues. On a aussi une catégorie musique, danse, expression dramatique et variétés. Sinon, ça va être création totale, partielle, ou interprétation , explique Catherine Gallant.

Alors que la compétition se veut habituellement francophone, un projet pilote fait cette année son apparition sur la Côte-Nord. Un numéro artistique sera présenté par une étudiante afin que soit incluse la culture innue au sein de la programmation.

On va voir, ensuite, comment on peut développer [ce volet] dans les prochaines années , mentionne Mme Gallant.

Gagner… en expérience et en aptitudes

Venu d’Havre-St-Pierre pour l’occasion, le guitariste Nassim Naili ne s’en cache pas : il espère remporter un prix samedi soir. Ça reste une compétition, mais je dirais que le principal, [c'est] de partager la musique avec les gens. Je suis venu pour vivre une expérience , nuance l’élève de cinquième secondaire à l'école Monseigneur-Labrie.

« Même si je ne gagne pas, je vais partager ma musique et avoir un contact avec [les gens]. » — Une citation de Nassim Naili, participant à la finale régionale de Secondaire en spectacle

En plus du volet artistique, Secondaire den spectacle SES offre également l’opportunité aux élèves intéressés de prendre part au succès de la finale régionale, mais à partir des coulisses.

Il s’agit, pour eux, d’une occasion en or d’en apprendre davantage sur la gestion d’un événement comme celui présenté à Sept-Îles ou sur les métiers reliés à la production d’un spectacle.

Passionnée par l’organisation d’événements, une élève de troisième secondaire est d’ailleurs venue de Blanc-Sablon pour prendre part à ce volet des activités.

Je suis venue ici parce que j’aime vraiment voir les jeunes de mon école chanter. Je trouve ça vraiment cool de voir ça. Moi, je n’ai pas de talent en musique, donc j’aime ça voir les autres. Je veux être sûre qu’ils participent, donc j’organise des activités qu’ils vont aimer, pour qu’ils aient du plaisir , explique Paige Griffin.

Selon le reportage de Félix Lebel