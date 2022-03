Des étudiants étrangers en Ukraine tentent de poursuivre leurs études au Canada

Plus de 1200 étudiants sont maintenant en sécurité grâce à ces efforts, estime l'Association des Africains Canadiens d’Ottawa ACAO . Si certains sont retournés dans leur pays d'origine, de nombreux autres tentent de poursuivre leurs études à l’étranger. Le Canada est une de leur destination de prédilection et plusieurs tentent de s’inscrire à l’Université d’Ottawa.

On a tout perdu en fait, on a tout perdu et on est vraiment dans la merde , déplore Junior Nzoghe, originaire du Gabon, qui a passé près d'un mois caché dans son appartement à Kherson où il étudiait avant que la guerre n'éclate.

Junior Nzoghe, étudiant étranger en Ukraine (au centre) Photo : Radio-Canada

« Toutes les nuits on était sous bombardements. » — Une citation de Junior Nzoghe, étudiant étranger en Ukraine

Gwen Madiba, présidente de l'organisme Equal Chance à Ottawa, est celle qui a accompagné la délégation de la coalition dirigée par l'Association des Africains Canadiens d’Ottawa ACAO . Elle a mis tous les moyens nécessaires pour les sortir de là, explique Junior.

Mme Madiba a quitté la capitale fédérale il y a quelques jours pour rejoindre la Pologne afin de mieux coordonner l’évacuation d’étudiants étrangers en Ukraine.

On a vraiment travaillé fort ensemble pour trouver des personnes fiables et même avec ces personnes fiables les prix sont exorbitants , indique la présidente de l’organisme Equal Chance.

Gwen Madiba, présidente de l'organisme Equal Chance à Ottawa, enlace un étudiant étranger qui vient de fuir l'Ukraine. Photo : Radio-Canada

En effet, il a fallu 8000 $ pour évacuer 10 étudiants, dont Junior, pour traverser les 1000 km qui relient Kherson à la Pologne.

On s' est dit qu'on allait laisser nos vies ici et qu'on allait mourir. Sans elle, on était vraiment à la rue, car on n'avait pas de soutien , témoigne Junior dont le périple pour sortir de l’Ukraine a pris quatre jours.

Maintenant qu’il est en lieu sûr, le jeune homme souhaite reprendre ses études et réaliser son rêve de devenir médecin. Il a envoyé son dossier à l'Université d'Ottawa, tout comme une quarantaine d’autres étudiants qui ont été récemment exfiltrés de Kherson.

Ils aimeraient être acceptés dans des universités canadiennes, telles que l’Université d'Ottawa, qui est une université bilingue , ajoute Gwen Madiba.

Un processus accéléré comme les Ukrainiens?

À Ottawa, leurs candidatures sont passées entre les mains de Boulou Ebanda de B'Béri, un professeur et conseiller spécial antiracisme à l'Université d'Ottawa.

Le plus gros défi reste de les faire accepter par Immigration Canada, mentionne M. Ebanda de B'Béri.

Boulou Ebanda de B'Béri, professeur et conseiller spécial antiracisme à l'Université d'Ottawa Photo : Radio-Canada

Il a écrit au premier ministre Justin Trudeau pour que les étudiants puissent profiter des programmes d’accueil accéléré mis en place pour les Ukrainiens: J’ose croire que les étudiants noirs qui font partie du groupe des réfugiés ukrainiens pourront bénéficier de cette mesure .

Par contre, ce n’est actuellement pas le cas, a confirmé par courriel Immigration Canada, qui assure toutefois examiner des options pour accueillir les personnes qui fuient le conflit, mais ne sont pas des citoyens ukrainiens .

Avec les informations de Nafi Alibert