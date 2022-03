Le colloque du Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest vu par Jérôme Melançon

La thématique du colloque était Privilèges et marginalisations dans la francophonie .

Le professeur agrégé à l’Université de Regina, à l’Institut Universitaire Francophone, Jérôme Melançon, était membre du comité d’organisation du colloque, entièrement virtuel et gratuit.

Ce qu’on voulait faire c’était rassembler les gens qui travaillent sur les questions liées à l’immigration, au racisme, aux réalités des personnes 2LGBTQ+, de parler des relations avec les peuples autochtones , explique Jérôme Melançon.

« C’était un succès à mon avis. On a pu avoir de beaux échanges, même si c’était entièrement virtuel, de belles rencontres entre des gens qui pourront collaborer à l’avenir. » — Une citation de Jérôme Melançon, professeur agrégé à l’Université de Regina

Les participants ont notamment pu écouter les interventions du gardien de connaissances cri, Joseph Naytowhow, de la directrice du département de santé publique et d’épidémiologie à l’Université de la Saskatchewan, la Dre Anne Leis, de Me Roger J.F. Lepage, de l’artiste pluridisciplinaire Éric Plamondon, et du PDG et consultant principal chez i+d, Jacq Brasseur.

Le comité organisateur espère créer un guide pour l’action, tant pour les communautés que pour les universités , explique Jérôme Melançon. Une sorte de rapport à la communauté, qui n’est pas un rapport universitaire, qui n’est pas un rapport sur les connaissances, mais plutôt des astuces pour se penser différemment.

Cette édition entièrement virtuelle était la première et, idéalement, la seule, mais des versions hybrides pourraient se manifester à l’avenir.

Les événements hybrides ajoutent un niveau d’accessibilité important, pour les personnes en diverses situations, nuance Jérôme Melançon. C’est important d’avoir cette option-là pour ouvrir les colloques à un plus grand nombre de gens.

Le Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest (CEFCO) organise des colloques scientifiques rotatifs biennaux dans l’Ouest canadien depuis 1981.

