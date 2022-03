Le budget Girard a oublié les régions, selon Émilise Lessard-Therrien

Émilise Lessard-Therrien en veut pour preuve l'absence d'investissement spécifique aux régions dans les services publics.

Elle évoque des enjeux comme le logement, la pénurie de main-d'œuvre, la santé, le transport en région ou l'environnement.

Selon la responsable de Québec solidaire en matière de développement régional, à part pour profiter de leurs ressources naturelles, la CAQ n'a aucun intérêt pour les régions.

« À chaque fois qu'on parle des régions, c'est toujours associé soit à la foresterie ou les mines. » — Une citation de La députée Émilise Lessard-Therrien

La députée croit que le gouvernement n'est pas prêt à investir pour les gens qui habitent les régions

Pourquoi on ne parle pas de services publics en région pour venir nous aider à faire face à nos enjeux de pénurie de main-d’œuvre par exemple dans le réseau de la santé on va octroyer un statut particulier, une marge de manœuvre pour que les régions puissent tirer leur épingle du jeu , mentionne la députée.

Pour ce qui est de l'enjeu du logement, elle rappelle qu'il y a 3500 unités prévues dans le programme AccèsLogis, est s'interroge où ces unités vont être localisées.

Il y a une pénurie, une crise de logement partout au Québec, mais dans les régions, c'est toujours un peu plus difficile. Et si on veut recruter des gens, on sait qu'on fait face à une grande pénurie de main-d’œuvre, on ne sera jamais capable d'attirer du monde si on n'a pas du logement abordable et social dans les régions. Ça serait le fun à un moment donné que le gouvernement ait cette sensibilité-là et de dire que dans le budget on va prévoir quelque chose de spécifique pour aider les régions à faire face à leurs défis qui leur sont propres , fait-t-elle savoir.

La députée rappelle aussi que le manque de places en services de garde exacerbe exacerbe la pénurie de main-d'œuvre en région.