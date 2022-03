80 $ d’amende pour avoir branché sa voiture dans la mauvaise prise

En rechargeant sa voiture pour l’équivalent de 0,13 $, Brett Favaro espérait permettre à sa Chevrolet Volt de gagner quelques kilomètres d’autonomie pendant qu’il faisait ses achats.

Alors que toutes les bornes de recharge étaient occupées ou hors service, M. Favaro a repéré une prise de courant sur un mur du stationnement. Il a garé sa voiture, l’a branchée et est allé faire ses courses.

À son retour, un constat d’infraction assorti d’une amende de 80 $ trônait sur le pare-brise de sa voiture. Selon ce constat, la voiture n’était pas autorisée à utiliser la prise en question pour la recharge.

Il n’y avait aucune indication, aucun panneau disant qu’on ne pouvait pas le faire, alors j’ai été surpris , explique Brett Favaro.

C’est un stationnement, avec une prise de courant pointant vers une place, [donc] je n’avais aucune raison de croire que ce n’était pas permis, d’autant plus que c’est permis à plusieurs autres endroits.

Après l’incident, M. Favaro a publié une copie du constat d’infraction sur les réseaux sociaux. Peu de temps plus tard, l’entreprise responsable de la gestion du stationnement du centre commercial, Concord Parking, a annulé l’amende et a réduit le constat d’infraction au rang d’ avertissement .

Selon la directrice générale du centre commercial Central City, Daniella Leck, l’entreprise n’a rien contre les voitures électriques, mais les prises murales ne sont pas destinées à la recharge.

Nous avons 40 bornes de recharge pour les véhicules électriques, [mais] les prises murales sont prévues pour les équipements d’entretien , explique-t-elle.

Manque de bornes

Pour le président de l’Association du véhicule électrique de Vancouver, Harry Constantine, le cas de Brett Favaro prouve qu’il n’y a pas suffisamment de bornes de recharge pour répondre à la demande.

Il y a une certaine tension , admet-il. Je me demande toujours pourquoi on s’entête à installer une prise de courant si on ne veut pas que les gens l’utilisent , note-t-il.

La solution serait d’installer plus de bornes , ajoute-t-il, d’autant plus que le gouvernement provincial offre des incitatifs à l’installation de bornes de recharge pour les entreprises et pour les immeubles résidentiels logeant cinq familles et plus.

Selon les dernières données provinciales, plus de 10 % des nouveaux véhicules de promenade vendus en Colombie-Britannique sont des véhicules électriques.

Avec les informations de Karin Larsen