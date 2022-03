Deux enfants auraient été enlevés par leur père en Colombie-Britannique

On fait aussi de l’information en format collation.

La police est à la recherche d'une Jeep Grand Cherokee de couleur verte de l'année 2004, immatriculée HT184A. Photo : GRC

Le suspect, Jason Dalrymple, serait à bord d'un véhicule utilitaire sport (VUS) Jeep Grand Cherokee de couleur verte, de l'année 2004 et immatriculé HT184A.

Il a les yeux bleus, est chauve et porte souvent des tuques ou des chapeaux . Il a une moustache et une barbichette brune qui tire vers le roux .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Jason Dalrymple est âgé de 36 ans, a les yeux bleus et est le père des enfants enlevés. Photo : GRC

Les deux enfants, Liam Ballamy et Myra Ballamy, sont âgés respectivement de quatre ans et de 10 mois.

Le garçon de quatre ans, Liam Ballamy, mesure 4 pieds et pèse 40 livres. Il a les yeux bruns et une chevelure frisée brun foncé .

Son petit frère, Myra Ballamy, pèse 25 livres; il a les yeux bleus et les cheveux très pâles .

Leur mère, Dawn Ballamy, identifiée comme faisant partie des victimes par la police, serait elle aussi à bord du véhicule, qui est immatriculé à son nom.

La femme autochtone de 23 ans mesure 5 pieds 5 pouces et pèse 110 livres. Elle a les cheveux et les yeux bruns, elle pourrait porter des lunettes bleues et a une cicatrice sur le front , a précisé la Gendarmerie royale du Canada GRC .