Rendre hommage à sa sœur défunte avec un masque perlé

L’organisateur de l’initiative, le centre de guérison de Fisher River, a décidé d’ouvrir le concours à deux autres Premières Nations de la région d’Entre-les-lacs, Kinonjeoshtegon (la Première Nation Jackhead) et la Première Nation Peguis.

Teri-Ann Cochrane a coordonné le concours. Elle souhaitait encourager les gens à continuer de porter un masque et les distraire.

On était au point où nous disions : on en a marre de porter ces trucs. Je voulais que le monde continue de les porter pour leur santé et leur sécurité , explique-t-elle.

Nous sommes une tellement petite communauté qu’il ne se passait pas grand-chose ici, ça devenait un peu déprimant, les gens devenaient déprimés , poursuit Mme Cochrane.

Le masque perlé qui a remporté la deuxième place au concours. Photo : First Nation Healing Centre/Facebook

Douze personnes ont participé au concours qui a duré du 1er février au 11 mars.

La gagnante, Susie Cochrane (pas de parenté avec Teri-Ann Cochrane), est de la Première Nation Peguis. Elle explique qu’elle a perdu beaucoup de membres de sa famille pendant la pandémie, dont sa sœur.

Ma sœur perlait toujours avec moi et lorsque je l’ai perdue, je me suis dit : OK, je vais créer ça pour me souvenir d’elle , ajoute Susie Cochrane.

Le masque à qui la troisième place a été décernée. Photo : First Nation Healing Centre/Facebook

Son œuvre utilise de l’écorce de bouleau comme soutien pour les perles. Elle estime qu’elle a passé une semaine à la confectionner.

C’était une bonne expérience, je crois que c’était représentatif des personnes autochtones , dit-elle.

Susie Cochrane a l’intention de donner son masque à une société historique qui sera bientôt fondée dans sa Première Nation. Ce sera un objet qui rappellera la COVID-19 dans la communauté.

Le masque qui a remporté la quatrième place au concours. Photo : First Nation Healing Centre/Facebook

La directrice générale du centre de guérison, Katina Cochrane (pas de parenté avec Susie Cochrane) était l’un des juges du concours.

[L’œuvre] de Susie m’a épatée, son idée tellement unique avec l’écorce de bouleau , affirme-t-elle.

Vous savez, l’écorce de bouleau a une connexion avec nos femmes. Jadis, beaucoup de nos femmes créaient des motifs mordillés sur écorce de bouleau. Alors je trouvais que c’était vraiment intéressant qu’elle utilise ce matériel pour créer quelque chose d’aussi beau , ajoute Katina Cochrane.

Avec les informations de Renée Lilley