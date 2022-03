Des cabanes communautaires installées au lac Osisko

L'hiver les citoyens pourront notamment s'en servir gratuitement pour la pêche sur glace au lac Osisko.

Elles seront aussi utilisées au fil des saisons pour d'autres activités autour du plan d'eau.

Les cabanes ont été construites par des étudiants du Centre Polymétier de Rouyn-Noranda.

Deux cabanes sont déjà sur place et une troisième sera complétée ce printemps.

On veut essayer de décliner de quelle façon ces cabanes pourront être utiles pour la population. On veut tester différents usages de nos cabanes, la façade peut devenir le derrière et elles sont vraiment conçues de manière à pouvoir être déclinées de différente façon et de différents usages , explique la directrice du collectif Geneviève Aubry.

Geneviève Aubry est directrice de l'organisme Collectif territoire. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Les premières cabanes sont installées sur la presqu'île du lac Osisko.

L'organisme n'a pas encore défini les multiples usages des nouvelles installations.

C’est sûr qu’on va faire des partenariats avec différents groupes communautaires on pense à la Mosaïque, à la Maison de la famille. On veut aussi que des pêcheurs qui savent pêcher puissent juste profiter du fait d’avoir une belle cabane comme ça pour pêcher. On souhaite aussi organiser des activités plus dirigées où on pourrait apprendre aux gens à pêcher et les groupes scolaires sont aussi dans notre visée de pouvoir faire des activités scolaires de pêche , ajoute Geneviève Aubry.

L'initiative est lancée dans le cadre du Projet le lac Osisko en collaboration avec plusieurs partenaires financiers.