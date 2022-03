Jean Charest reçoit plusieurs appuis en Estrie

L'ancien premier ministre du Québec et ministre fédéral a conclu en Estrie, sa région natale, une tournée du Québec visant à mousser sa candidature dans la course à la direction du parti. Il a d'ailleurs rappelé à de nombreuses reprises durant son allocution le sentiment d'attachement qui le lie à la région.

C'est ici où j'ai grandi, où j'ai fait ma vie. Il y a un certain regard sur la vie et sur la politique ici dans notre région qui est différent d'ailleurs, qui est très rassembleur. C'est ce qu'il nous faut pour le parti et pour le pays , a indiqué Jean Charest.

Il s'est adressé à des militants ainsi qu'à de nombreuses personnalités politiques estriennes. Notamment, le député conservateur de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, l'ancien ministre libéral, Luc Fortin, l'ex-député du Parti conservateur Christian Paradis et le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu étaient présents. Des appuis précieux aux yeux du candidat.

De voir des anciens collaborateurs, il y a des gens avec qui j'ai travaillé au niveau provincial qui sont ici parce qu'ils me connaissent. Ce qui me fait toujours plaisir, c'est d'entendre des gens qui disent me connaître et vouloir travailler à nouveau avec moi. C'est le plus beau compliment qu'on peut recevoir.

Par ailleurs, Jean Charest estime qu'il est le candidat dont l'Estrie a besoin pour diriger le Parti conservateur.

C'est toujours un avantage d'avoir un leader qui est enraciné ici. Je connais la région, on connaît les sujets, on connaît les dossiers et on a une sensibilité face à ces dossiers-là. Je l'ai fait quand j'étais à l'Assemblée nationale du Québec. Ça nous a permis de réaliser des projets comme le centre hospitalier Hôtel-Dieu par exemple.

Durant son discours, le candidat à la direction du Parti conservateur a aussi critiqué la décision du premier ministre Justin Trudeau d'accorder 2 milliards de dollars supplémentaires en transferts en santé aux provinces. Il estime que le gouvernement s'ingère dans les compétences provinciales.

Jean Charest a également fait allusion à la manifestation pour le climat qui a eu lieu hier à Sherbrooke. Il a appelé à une gestion plus intelligente des ressources pour lutter contre les changements climatiques.

« Sur le plan énergétique, sur le plan climatique, c'est le Canada qui doit donner l'exemple. » — Une citation de Jean Charest, candidat à la direction du Parti conservateur du Canada

Plusieurs appuis sur la scène politique estrienne

Le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, milite en faveur de la candidature de Jean Charest depuis qu'il a annoncé son intention de se présenter. Responsable d'organiser la campagne québécoise du candidat, il s'est réjoui des appuis reçus en Estrie.

On veut encore plus d'appuis et il y en a d'autres qui seront annoncés. [...] Il y a aussi des gens qui apprennent à connaître Jean Charest. Nous on le connaît au Québec de pas son histoire, de par ses réalisations, mais dans l'ouest du Canada, il y a des gens qui sont en train de le découvrir , a fait savoir Alain Rayes.

« Chaque fois qu'il fait une allocution, chaque fois qu'il passe dans les médias, chaque fois qu'il rencontre des gens, on entend le téléphone sonner et on voit les gens qui s'additionnent. Honnêtement c'est stimulant. » — Une citation de Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska

Ancien ministre libéral et député de Sherbrooke, Luc Fortin a pour sa part participé à l'organisation de la rencontre de samedi.

M. Charest a été marquant dans ma vie politique, c'est quelqu'un de qui j'ai beaucoup appris. [...] Je pense que ça prend quelqu'un en qui les Sherbrookois vont se reconnaître. Ils ont fait confiance à M. Charest pendant 28 ans, que ce soit à Ottawa ou à Québec. Je pense que ça peut être très porteur s'il était chef de ce parti-là.

« Luc [Fortin] n'a pas dit son dernier mot en politique. J'espère que non. » — Une citation de Jean Charest, candidat à la direction du Parti conservateur du Canada

Quant au sénateur conservateur Pierre-Hughes Boisvenu, il dit n'avoir jamais hésité à offrir son appui à Jean Charest, qu'il connaît depuis de nombreuses années.

C'est son côté humain. Son respect des citoyens, des électeurs et même de ses adversaires politiques. C'est quelqu'un qui n'a jamais créé la division.

Un texte de Pierrick Pichette