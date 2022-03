Prétendue maladie mystérieuse : une plainte est déposée contre la Dre Russell

Le fils d’un résident de Bathurst a déposé une plainte au Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick contre la docteure Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef de la province.

On fait aussi de l’information en format collation.

Steve Ellis allègue que la Dre Russell a contrevenu au code d’éthique de sa profession durant l’enquête menée au Nouveau-Brunswick sur un possible syndrome neurologique de provenance inconnue.

Son père, Roger Ellis, de Bathurst au Nouveau-Brunswick, souffre depuis trois ans de symptômes pour lesquels une cause claire n’a pas été déterminée.

La maladie inconnue n’existe pas, conclut un comité d’experts

Le mois dernier, les membres d'un comité de surveillance sur un potentiel syndrome neurologique de cause inconnue au Nouveau-Brunswick ont conclu unanimement que ce syndrome n’existait tout simplement pas.

Se basant sur les dossiers médicaux des 48 patients — dont une majorité dans la Péninsule acadienne — ils ont déterminé que ceux-ci ne souffraient pas d’une seule et même maladie.

Après cette conclusion appuyée par les agences de santé publique provinciale et fédérale, la santé publique du Nouveau-Brunswick a mis fin à son enquête.

Steve Ellis (à gauche) et son père Roger Ellis (à droite) . Photo : Gracieuseté/Steve Ellis

Dans sa plainte déposée le 24 mars, Steve Ellis allègue que la Dre Jennifer Russell n’a pas communiqué d’une manière transparente , a induit mon père en erreur , et a empêché mon père de recevoir de l’information qu’il était en droit d’obtenir .

Il l’accuse de plus d’avoir fourni des renseignements incorrects aux familles lors d’une rencontre.

Steve Ellis affirme aussi que son père Roger Ellis n’a jamais eu de rencontre en personne avec les membres du comité de surveillance qui a mené l’enquête sur cette possible maladie.

Dans un courriel vendredi, le Dr Ed Schollenberg, registraire du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, a déclaré que l’ordre professionnel ne commentait jamais publiquement les plaintes. Le collège ne les confirme ou n’infirme pas non plus l’existence de telles plaintes, a-t-il ajouté.

Vendredi, le porte-parole de la santé publique, Bruce Macfarlane, a déclaré que Jennifer Russell n’avait pas encore reçu de correspondance au sujet de cette plainte.

Le comité de surveillance était composé principalement de neurologues du Nouveau-Brunswick.

Ceux-ci ont fourni d’autres diagnostics possibles pour 41 des 48 patients, dont la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, différentes formes de démence, ainsi que le cancer, un trouble anxieux chronique grave, la schizophrénie paranoïde, le syndrome de fatigue chronique, les troubles cérébelleux liés à l’alcool et le syndrome post-commotionnel.