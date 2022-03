Les villes touristiques albertaines peinent toujours à recruter

Au Centre d’emploi de Banff et de Canmore, les offres d’emploi ne reçoivent aucune réponse , selon le directeur, Michel Dufresne.

Avant la pandémie, le centre pouvait répondre à une centaine de clients lors de ses journées plus occupées, alors qu’aujourd’hui, ce sont environ 10 personnes qui se présentent lors d’une bonne journée, note-t-il.

Dans des villes comme Banff et Canmore, les hôtels, les restaurants, les entreprises qui organisent des visites guidées, les centres de ski et les autres commerces dépendent souvent de travailleurs étrangers, explique-t-il. Jusqu’en 2020, ceux-ci représentaient près de la moitié des travailleurs de la région.

Au moment de faire leurs plans pour l’été et l’arrivée potentielle de nombreux touristes, ces entreprises s’inquiètent.

Nous avions l’habitude de vivre avec ce qu’on appelle une pénurie de main-d’oeuvre, à Banff et à Canmore , explique Michel Dufresne.

« En ce moment, ce n’est plus une pénurie, c’est une sécheresse! » — Une citation de Michel Dufresne, directeur du Centre d’emploi de Banff et de Canmore

Je n’arrête pas de dire que [la situation] va s’améliorer, mais ça fait six mois que je le dis [et il ne s’est rien passé].

Le Centre d’emploi commence habituellement à recevoir plus de réponses vers la fin d’avril, lorsque les étudiants universitaires finissent leur session.

Les gens arrivent en mai, mais [en ce moment] on n’a pas encore ce genre de demande, comme on les avait par le passé , ajoute-t-il.

Accélérer le traitement des demandes d’immigration

Selon Michel Dufresne, la pénurie pourrait, entre autres, être causée par le ralentissement du traitement des demandes des travailleurs internationaux.

Il peut s’écouler entre 12 et 18 mois entre la sélection d’un travailleur étranger par un employeur et son arrivée au Canada, explique le président de l’Association hôtelière de Banff et de Lake Louise et directeur à l’hôtel Rimrock, Trevor Long. Il faut accélérer le processus , dit-il.

Selon lui, le logement pose également problème. Si plusieurs projets de logements abordables sont en cours de développement, il en faudra plus pour espérer alléger la pénurie de main-d’oeuvre, croit-il.

Il ajoute que certains incitatifs, comme du logement subventionné, des repas fournis, des accès aux pentes de ski, le transport en commun gratuit et des avantages pour les employés qui restent pourraient inciter plus de travailleurs à s’établir dans la région.

Nous avons désespérément besoin d’employés. Nous sortons de la pandémie et voulons nous lancer dans la relance économique, mais si nous n’avons pas le personnel qu’il faut, ce sera difficile , conclut Trevor Long.

Avec les informations de Jade Markus