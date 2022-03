S’identifier selon son choix à l’UQAR

L'Université du Québec à Rimouski (UQAR) permet désormais à ses étudiants et à ses employés de choisir le prénom, le nom et le genre qui les représenteront au sein de la communauté étudiante.

Le comité institutionnel en équité, diversité et inclusion (CIEDI) de l’Université du Québec à Rimouski UQAR a travaillé activement à l'élaboration de cette nouvelle directive.

Les personnes qui souhaitent changer leur prénom, leur nom ou leur genre peuvent les choisir en fonction de ce qu’elles préfèrent [et ont] l’opportunité de le faire avec une procédure qui est simple et documentée , confirme Mélanie Gagnon, présidente du comité institutionnel en équité, diversité et inclusion CIEDI .

Les trois désignations identitaires, qui différeront des documents officiels et légaux, peuvent faire l'objet d'un changement.

Plusieurs désignations sont d'ailleurs offertes concernant l’identification à un genre : féminin, masculin, non binaire ou indéterminé.

Mélanie Gagnon, présidente du comité institutionnel en équité, diversité et inclusion de l'UQAR, souhaite offrir un milieu plus inclusif aux étudiants et auxemployés. Photo : Radio-Canada

Cette procédure vise à offrir aux personnes qui le désirent la possibilité de cheminer au sein de l’université en fonction de leurs choix personnels. Mélanie Gagnon souligne que la directive s’adresse à un plus large public qu'on pourrait d'emblée le croire.

Ça peut aussi s’adresser à des personnes issues de l’immigration. On a eu des demandes de gens qui souhaitaient avoir un prénom ou un nom à consonance un peu plus québécoise parce que le leur était parfois mal prononcé , ajoute la présidente du comité.

Le campanile de l'Université du Québec à Rimouski à la pleine lune (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Cette nouvelle mesure s’applique à l’ensemble des milieux de travail : les campus de Rimouski et de Lévis, l’antenne universitaire de Baie-Comeau ainsi que les bureaux régionaux de l’Université du Québec à Rimouski UQAR .

« Dans l’ensemble du milieu de l’enseignement supérieur, ça fait quand même quelques années que ces questions-là sont soulevées. » — Une citation de Mélanie Gagnon, présidente du comité institutionnel en équité, diversité et inclusion de l'UQAR

Mme Gagnon espère d'ailleurs que ce genre d’initiative contribuera déconstruire les préjugés qui persistent. Jusqu’à présent, le comité institutionnel en équité, diversité et inclusion CIEDI a reçu une dizaine de demandes de changement d'identité.

Ailleurs au Québec, l’Université de Sherbrooke offre déjà cette possibilité depuis 2019.

Avec les informations de Xavier Lacroix